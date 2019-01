«Viel Fliegen macht mir kein schlechtes Gewissen»

Umfrage Wollen Sie weniger häufig fliegen? Ja, ich fliege zu viel.

Nein, mein CO2-Ausstoss ist mir egal.

Nein, es geht nicht anders.

Ich fliege nie.

Ferien in Marokko, eine Wandertour in Australien oder Arbeit in Dubai: Schweizer fliegen so viel wie kaum jemand in Europa. Allein die drei Flughäfen Zürich, Genf und Basel zählten letztes Jahr über 57 Millionen Passagiere. Doch was denken die Vielflieger über ihren CO2-Ausstoss – und haben sie deswegen ein schlechtes Gewissen? Was Fluggäste für die Umwelt tun und wie sie ihren ökologischen Fussabdruck rechtfertigen, sehen Sie im Video.

