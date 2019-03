«Viele Frauen träumen vom Luxusleben»

Unter dem Namen Michael Biton und Simon Leviev war der Tinder-Schwindler auch in der Schweiz unterwegs. Mit seinem Jetset-Leben wollte er Frauen um den Finger wickeln. So auch Andrea* aus Zürich. Sie erzählt:

«Ich hatte im September einen Match mit Michael. Im gleichen Monat haben wir uns im 5-Stern-Hotel Savoy am Paradeplatz getroffen, wo er mich zu einem Drink eingeladen hat. Er hat so «rich» ausgesehen. Er trug eine diamantbesetzte Rolex und Louboutin-Schuhe mit roten Sohlen. Michael war extrem charmant und höflich. Gleichzeitig hat mich seine schleimige Art abgeschreckt. Er hat die ganze Zeit von sich selber gesprochen und mir tausend Bilder von sich in seinem Flugzeug gezeigt. Mich hat er kaum zu Wort kommen lassen. Nach dem Treffen hat er sich immer wieder bei mir gemeldet, aber ich hatte kein Interesse. Dann brach der Kontakt ab. Als ich nun über die Medien erfahren habe, wer Michael wirklich ist, bin ich total erschrocken. Ich habe mich bei der Stadtpolizei Zürich gemeldet, weil ich andere Frauen warnen will. Aber da ich nicht zu Schaden gekommen bin, konnte sie mir nicht helfen. Das Vertrauen in Tinder habe ich definitiv verloren.»

Andrea hat instinktiv richtig gehandelt. Zahlreiche andere Frauen aber sind dem Tinder-Betrüger auf den Leim gekrochen. Der forensische Psychiater Josef Sachs analysiert seine Masche.

Herr Sachs, mindestens ein Dutzend Frauen sind auf Shimon Hayut reingefallen, der auf Tinder vorgab, millionenschwer zu sein. Warum war er mit dieser Masche so erfolgreich?

Solche Betrüger sprechen einen Traum an, den viele Frauen haben: Einen finanziell stabilen Partner an der Seite zu haben, der einem auch etwas Luxus geben kann. Die Betrüger sind sehr überzeugend in dem, was sie tun, weil sie so selbstsicher auftreten. Häufig sind solche Männer sehr einnehmend und charmant. Man neigt dazu, jemandem, den man sympathisch findet, eher zu glauben.

Junge Frau sucht reichen Mann, der ihr ein Luxusleben beschert, – ist das wirklich noch ein zeitgemässer Wunsch?

Der Wunsch ist nicht mehr zeitgemäss, aber noch sehr verbreitet. Allerdings gibt es auch die umgekehrte Variante: Junge Männer träumen von der Heirat mit einer reichen Frau, die ihnen ein Leben in Saus und Braus ermöglicht.

Zurück zum Tinder-Schwindler. Warum waren die Frauen nicht kritischer ihm gegenüber?

Er bedient sich einer sehr perfiden Masche: Indem er den Frauen Luxus-Bilder von sich schickt und sie auch luxuriös ausführt, sind sie eher bereit ihm zu glauben. Für die meisten von uns sind Bilder glaubwürdiger als Worte. Wir gehen instinktiv davon aus, dass Bilder nicht lügen können, was leider nicht stimmt. Mehr denn je können auch Bilder manipuliert werden.

Die bisher bekannten Opfer sind hübsch und blond. Was sagt das über den Tinder-Schwindler aus?

Er hat ein klares Beuteschema, was auf persönliche Vorlieben zurückzuführen ist. Ausserdem scheint er zwei Dinge auf einen Schlag erreichen zu wollen: Er will auf eine möglichst angenehmen Art möglichst viel Geld erlangen. Vielleicht hat er narzisstische Züge und zeigt sich besonders gern in toller Begleitung.

Rechnen attraktive Frauen weniger damit, Betrugsopfer zu werden, weil sie sich gewohnt sind, von Männern umgarnt zu werden?

Nicht unbedingt. Aber auch attraktive Frauen sehnen sich nach einer verbindlichen Beziehung. Betrüger sind Meister darin, Ernsthaftigkeit vorzugaukeln.

Heutzutage ist es normal Bekanntschaften auf Tinder zu schliessen. Wie entlarve ich Betrüger?

Wenn nicht alltägliche Angebote kommen, sollten die Alarmglocken läuten. In unbekannten Situationen sollte man immer auf Zeit spielen. Oftmals drängen Betrüger die Opfer. Es braucht ein gesundes Misstrauen und Wachsamkeit: Wenn jemand wenig von sich preisgibt, sollte man misstrauisch und wachsam sein. Ausserdem sollte man Forderungen von solchen Bekanntschaften mit Leuten aus dem eigenen Umfeld besprechen. Die sind nicht direkt betroffen und sind daher nicht verblendet.

Kennen Sie den betreffenden Mann persönlich? Haben Sie ihn auf Tinder gesehen oder wissen, wo er sich gerade befindet? Dann melden Sie sich per Whatsapp: 076 420 20 20

*Name der Redaktion bekannt

(qll/dp)