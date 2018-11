«Viele kriegen erst nach Suizidversuch einen Platz»

Psychisch kranke Jugendliche müssen lange auf Behandlungsmöglichkeiten warten. Samuel Rom vom Vorstand der Föderation der Psychologen in der Schweiz erklärt, wie das Problem behoben werden könnte und wieso Kosten zweitrangig sind.

Samuel Rom

Der Psychologe und Gründer der Klinik Schützen in Rheinfelden ist im Vorstand der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen. Er kämpft für mehr Möglichkeiten für die Psychotherapeuten.



Herr Rom, in der Schweiz gibt es zu wenig Therapieplätze für Jugendliche. Wie akut ist das Problem?

Es gibt bei den Kindern und Jugendlichen eine massive Unterversorgung und viel zu wenige Plätze. Viele kommen erst zu einem Platz, wenn sie schon in einer massiven Krise stecken oder einen Suizidversuch hinter sich haben. Weil die Kinderpsychiatrien voll sind, müssen viele Jugendliche dann in die Erwachsenenpsychiatrie. Das traumatisiert sie zusätzlich.

Wie könnte das Problem behoben werden?

Am besten wäre es, wenn es gar nicht erst eine stationäre Behandlung bräuchte. Eine Sucht oder ein psychisches Problem kommen nicht über Nacht. Am Anfang kann man noch gut ambulant mit schnellen und starken Interventionen helfen. Es gibt aber einen Flaschenhals.

Welchen?

Heute müssen Patienten erst einen Arzt finden, der die Situation beurteilt und bei sich in der Praxis einen gut ausgebildeten Fachpsychologen hat. Das dauert zum teil monatelang. Doch eigentlich wären Psychotherapeuten so gut ausgebildet, dass sie selbständig diagnostizieren und behandeln könnten.

Also fordern Sie, dass Patienten direkt zum Psychologen gehen sollen.

Eine solche vollständig selbständige Tätigkeit im Rahmen der Grundversorgung ist politisch undenkbar. Wir unterstützen als Kompromiss das Anordnungsmodell. Ein Arzt würde Patienten an Psychotherapeuten verweisen, die die Behandlungen durchführen würden. Die Ärzte müssten dann auch nicht mehr jeden Schritt kontrollieren. Das würde Geld sparen.

Inwiefern?

Patienten müssten dann nicht mehr den Umweg über den Psychiater machen. Man könnte viel früher anfangen mit der Behandlung und so Kosten verhindern.

Auch eine Behandlung beim Psychotherapeuten ist aber teuer.

Man bringt immer die Kosten als Argument. Aber hier sind sie eher zu vernachlässigen. Der grösste Schaden ist der volkswirtschaftliche, wenn Jugendliche erst so spät behandelt werden, dass sie in die Invalidität abrutschen und abhängig von Renten werden. Wenn sie gar nicht erst in die Wirtschaft eintreten, kostet das viel mehr als jede Behandlung.

Wann rechnen Sie mit dem Systemwechsel?

Er wird kommen, aber das dauert noch. Schon heute wäre die psychische Grundversorgung ohne Psychologen gar nicht mehr möglich. Von den Psychiatern sind über die Hälfte aus dem Ausland, viele sprechen unsere Sprache nicht. Ich frage mich, welcher Bundesrat sich endlich getraut, dieses Problem anzugehen. Gewinnen kann man damit politisch natürlich nicht viel, denn psychische Erkrankungen sind nach wie vor stigmatisiert.

