«Vielleicht war es ein Freundschaftsdienst»

Wie am Sonntag publik wurde, soll die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) im vergangenen Jahr illegale Parteispenden aus der Schweiz erhalten haben. Knapp 150’000 Franken sollen mit dem Vermerk: «Wahlkampfspende Alice Weidel» in Raten auf dem Konto des AfD-Kreisverband Bodensee eingegangen sein. Das besagen Informationen, die MDR, WDR und der «Süddeutschen Zeitung» vorliegen.

Die Spenden gehen laut Kontoauszügen der AfD auf die Schweizer Firma Pharma Whole Sale International AG (PWS) zurück. Die Firma mit Sitz in Zürich produziert und verkauft Pharmaprodukte.

Auf Anfrage von 20 Minuten weiss man dort nichts von Spenden an die AfD, wie Milan Mihailovic, technischer Leiter, versichert. Er habe mit der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat kaum etwas zu tun.

«Stehen politisch nicht rechts»

Auch Balz Jegge, der als einziger Verwaltungsrat von PWS tätig ist, weiss nichts von illegalen Spenden an die AfD. «Die Firma vertreibt ohnehin nur noch ein Produkt, es gibt kaum etwas zu tun.» Von den Spenden habe er soeben aus den Medien erfahren, so Jegge. Er werde der Sache nachgehen, obwohl er sich kaum vorstellen könne, dass jemand von PWS dahinterstecke.

«Politisch stehe ich der CVP nahe und der Geschäftsführer, Kurt Häfliger, eher der FDP. Er ist meines Wissens nicht rechts orientiert, die Zahlungen könnten höchstens eine Art Freundschaftsdienst gewesen sein.» Häfliger führt eine Apotheke in der Stadt Zürich. Auch dort ist man überrascht, Häfliger selber ist für 20 Minuten jedoch nicht erreichbar.

Parteispenden aus dem Ausland illegal

Alice Weidel gibt an, von den Parteispenden im September 2017 erfahren zu haben. Das Geld wurde jedoch erst rund ein halbes Jahr später ans Schweizer Pharmaunternehmen zurückgezahlt. Das könnte Weidel nun zum Verhängnis werden: Laut einem «Tagesschau»-Beitrag von ARD ist es Parteien in Deutschland nämlich gesetzlich verboten, Spenden aus einem Nicht-EU-Staat anzunehmen. So wolle man verhindern, dass der politische Prozess in Deutschland durch ausländische Akteure beeinflusst werde.

Anders als es Weidel und die AfD getan haben, hätten die einzelnen Raten-Überweisungen zusammengezählt und der deutschen Bundesverwaltung als Spende sofort gemeldet werden müssen. In Deutschland wurden deshalb erste Rücktrittsforderungen laut und auch die eigene Partei übt bereits Druck aus, wie 20 Minuten berichtete.



