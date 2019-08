«Kinder liefen herum und erzählten von Telefonsex»

Anfang Juli bekam 20-Minuten-Leser T. I.* zwei Exemplare der Zeitschrift «Tierwelt» zugeschickt. «Ich dachte mir nichts dabei und gab sie meinen 8- und 10-jährigen Kindern zum Lesen», so der Familienvater. «Vor allem, weil vorne drauf steht: ‹Lesespass für die ganze Familie›.»

Umfrage Wie finden Sie die Erotik-Inserate in der Familienzeitschrift? Da sehe ich gar kein Problem.

Ist zwar nicht ideal, aber so schlimm nun auch wieder nicht.

Das geht überhaupt nicht.

Ist mir völlig egal.

Womit I. nicht gerechnet hatte: Hinten in den Heftchen befanden sich nebst anderen Kleinanzeigen auch Erotik-Inserate. «Sehr diskret, für unvergessliche Erotik», steht da etwa, oder: «Ich bin schlank [...], zärtlich und erotisch».

«War sehr unangenehm»

«Am nächsten Tag sind die Kinder dann überall herumgelaufen – auch in der Schule – und haben von Telefonsex, Transsexuellen und Ähnlichem erzählt», so I. weiter. «Das war für uns natürlich sehr unangenehm.» Auf seine telefonische und schriftliche Rückfrage beim Verlag habe er aber keine Antwort erhalten.

Extra nicht zusammengefasst

Beat Kaufmann, Verlagsleiter der «Tierwelt», sagt zu 20 Minuten: «Solche Inserate gibt es in fast jeder Zeitschrift. Wenn sie keinen Rücklauf hätten, würde sie auch niemand in Auftrag geben.» Natürlich seien diese aber nicht für Kinder gedacht, so Kaufmann: «Daher haben wir sie extra nicht in einer eigenen Rubrik zusammengefasst, sodass sie nicht so sehr auffallen.»

Die Anzahl der Erotik-Inserate sei in den letzten 15 Jahren stabil geblieben, sagt der Verlagsleiter: «Sie fallen aber vielleicht mehr auf, da es weniger von den anderen Anzeigen gibt.»

Grundsätzlich sei die «Tierwelt» aber eine Zeitschrift, die sich mit Tierthemen für die ganze Familie auseinandersetze.

*Name der Redaktion bekannt

(nk)