«SRF-Chefin muss die Nähe zum Volk suchen»

Die Frage über die Nachfolge von SRF-Direktor Ruedi Matter ist geklärt. Nathalie Wappler-Hagen (50) wird das Amt übernehmen. Aktuell arbeitet Wappler noch als Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). 2005 war sie bereits einmal für das SRF in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt war sie auch Teil der SRF-Geschäftsleitung.

SRG-Direktor Gilles Marchand erklärte, Wappler zeichne sich durch eine analytische Denkweise, langjährige Erfahrung in der Medienbranche und überzeugende Führungskompetenzen aus. Er stellte aber auch klar: «Zurzeit mangelt es nicht an Herausforderungen, der sich das SRG zu stellen hat.»

Wie Sie SRF in die digitale Zukunft führen möchte, erklärte Wappler in einem Interview mit 20 Minuten: «Wir müssen das Profil von SRF schärfen und nach der No-Billag die Alleinstellungsmerkmale des Service public betonen.»

«Sie wird schnell ein Gefühl für die Bevölkerung entwickeln»

Bei Medienpolitikern kommt die Ernennung Wapplers gut an. CVP-Nationalrat Martin Candinas freut sich, dass sie dem Service public eine grosse Bedeutung geben möchte: «Ich bin zuversichtlich, dass die SRG mit ihrer Wahl die richtige Entscheidung getroffen hat.» Für Candinas ist es wichtig, dass Wappler die Nähe zum Volk sucht. «Sie muss schnell ein Gefühl für die Bevölkerung und deren Anliegen entwickeln. Der richtige Weg ist es, eine Nähe zu den Zuschauern aufzubauen», so Candinas.

Auch für Edith Graf-Litscher (SP), Präsidentin Kommission für Verkehr- und Fernmeldewesen, ist klar, was Wappler jetzt anpacken muss: «Die SRF muss näher zu den Leuten kommen und vor allem das junge Publikum erreichen. Wappler muss die Leute besser greifen und erreichen, dass sich auch Junge mit der SRG identifizieren.» Mit der Umstrukturierung in der SRG müsse sie auch darauf achten, dass sie das Unternehmen wieder erfolgreich in die Zukunft bringe. Alleine würde sie das allerdings nicht schaffen: «Ich traue ihr das zu, allerdings benötigt sie dafür ein starkes Team im Rücken», sagt Graf-Litscher.

«Die SRG grossen Zuspruch erhalten.»

Zurückhaltender gibt sich FDP-Nationalrat Thierry Burkart. «Ich bin gespannt und gebe ihr gerne die Chance», sagt FDP-Nationalrat Thierry Burkart. Er hofft, dass Wappler SRF weiterbringt und ein Gespür für die Bevölkerung entwickelt: «Bei der No-Billag-Abstimmung hat die SRG zwar Zuspruch erhalten, allerdings gibt es viele Kritiker. Auf die sollte Wappler zugehen.»

Über die genaue Übergabe zwischen Wappler und Noch-Direktor Matter wird in den nächsten Tagen informiert. Im Frühjahr 2019 soll sie ihre neue Herausforderung als Direktorin antreten.

(nzy)