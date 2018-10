«Ich war oft der Erste im Büro und ging als Letzter»

Herr Dobler, 15 Jahre lang haben Sie Digitec aufgebaut, dann verkauften Sie und Ihre zwei Mitgründer laut «Bilanz» 30 Prozent davon für 42 Millionen Franken, wenig später brachte Ihnen der Rest Ihrer Aktien nochmals Millionen ein. Aufs Jahr gerechnet sind das jeweils mehr als eine Million Franken. Warum haben Sie dieses Millionensalär verdient?

Es war kein Salär, sondern ich habe meine Aktien verkauft. Das ist ein grosser Unterschied. Ich war während 15 Jahren Inhaber und Geschäftsführer der Firma und baute sie von 0 auf 500 Mitarbeiter auf, mit einem Umsatz von 500 Millionen Franken. Das ganze unternehmerische Risiko trugen wir Inhaber. Wir waren zu Beginn sogar privat haftbar. Während sechs Jahren arbeitete ich extrem hart. Sechs Tage pro Woche war ich morgens oft der Erste im Büro und am Abend der Letzte, der ging. Ich habe mir dieses Geld also hart erarbeitet. Natürlich hatten wir aber auch viel Glück und waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

«Eine Frechheit für Niedrigverdiener»



Was machen Sie mit so viel Geld?

Ich drehe immer noch jeden Rappen zweimal um, das habe ich als Unternehmer verinnerlicht. Für mich bedeutet Geld aber auch eine Verantwortung gegenüber der Familie und Gesellschaft. Ich habe mich zum Beispiel am Traditionshaus Franz Carl Weber beteiligt, dessen Mutterkonzern in Konkurs ging. Die rund 250 Arbeitsplätze wurden gerettet. Ich habe noch andere Beteiligungen und engagiere mich privat, was es aber auch bleiben soll.

Wie Sie haben in der Schweiz etwa 3000 Menschen ein Einkommen von über einer Million, andere verdienen 4000 Franken pro Monat. Ist da Ersteres nicht ein unanständiger Betrag?

Wenn man das eigene unternehmerische Risiko in seiner eigenen Firma trägt, sehe ich nicht, was an einem hohen Lohn falsch ist. Es ist schliesslich das eigene Unternehmen. Auch wer im Management einer Firma über eine Million verdient, ist den Aktionären ja schlussendlich dieses Geld wert. Sonst würden sie intervenieren. Wenn private Aktionäre mit ihrem eigenen Geld diese Löhne beschliessen, wo ist das Problem? Es ist nicht die Aufgabe des Staates, privaten Firmen die Löhne vorzuschreiben. Natürlich finde ich es auch etwas stossend, wenn Manager mehrere Millionen kassieren, ohne selbst ein Risiko zu tragen. Hier braucht es aber keine Verbote, sondern intakte Aktionärsrechte, die gelebt werden.

Viele Einkommensmillionäre wurden durch die Kapitalgewinne reich, nicht durch Arbeit. Die Juso wollen die Kapitalgewinne mit der 99-Prozent-Initiative stärker besteuern. Ist das eine gute Idee?

Wer sein eigenes Geld investiert, ein hohes Risiko eingeht und sich stark engagiert, muss auch belohnt werden. Ich habe immer gern Steuern bezahlt, denn sie sorgen dafür, dass unser Land funktioniert, man bekommt ja auch etwas zurück. Das heutige System zu verschärfen halte ich für grundverkehrt. Es hätte negative Auswirkung auf Investitionen und zukünftige Arbeitsplätze.

(the)