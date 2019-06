Swiss fürchtet wegen CO2-Abgabe um Arbeitsplätze

Fliegen könnte teurer werden: Die Umweltkommission des Ständerats will eine Abgabe auf Flugtickets ins CO2-Gesetz aufnehmen. Das berichtet die «NZZ am Sonntag». Zur Abstimmung in der Umweltkommission des Ständerats könnte ein Vorschlag von FDP-Ständerat Damian Müller kommen, der vorsieht, dass ein Teil der Einnahmen an die Bevölkerung zurückfliesst, während ein anderer Teil in Innovation und Klimaschutz investiert werden soll.

Das System Corsia

Airlines, Hersteller und die internationale Zivilluftfahrtbehörde ICAO haben sich auf das Programm Corsia («Carbon Offsetting and Reduction Scheme») geeinigt. Es soll ab 2027 verpflichtend sein. Die Mehr-Emissionen an CO2 gegenüber dem Stand von 2020 müssen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Wie der Flughafen Zürich schreibt, wollen 2021 bereits 70 Staaten an Corsia teilnehmen. Laut dem Weltklimarat entstehen etwa 1,5 Prozent des vom Menschen verursachten CO2 durch den Luftverkehr, laut Flughafen Zürich hat die Schweiz daran einen Anteil von 0,67 Prozent. 10 Prozent der Schweizer Treibhausgasemissionen entstünden durch den Luftverkehr.

Das sei ein wichtiger Schritt, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsclub der Schweiz zur Zeitung. Wichtig sei, dass die Abgabe hoch genug ausfalle. Wie hoch sie konkret sein soll, ist noch nicht klar. Im Nationalrat fand ein Aufschlag von 12 bis 50 Franken pro Flug keine Mehrheit. Ein Umdenken von Teilen der FDP könnte diese Mehrheitsverhältnisse kippen.

«Arbeitsplätze sind gefährdet»

Die Idee sei gefährlich, warnt die Swiss. Klimaschutz sei auch der Airline ein wichtiges Anliegen, sagt Sprecherin Meike Fuhlrott. Nationale oder regionale Ansätze seien aber weder für das Klima noch für die Wirtschaft sinnvoll. Eine Abgabe ohne Gegenleistung sei eine Steuer. Die belaste vor allem die heimischen Airlines, die das grösste Passagiervolumen produzieren und die meisten Bewegungen fliegen.

«Nationale Steuern gefährden damit vor allem die Wertschöpfung und Arbeitsplätze im eigenen Land», so Fuhlrott. Zudem sei die Abgabe ökologisch heikel: Verkehrsströme würden sich ins Ausland verlagern, die eigene Wirtschaft erleide Wettbewerbsnachteile.

Nur noch fünf Langstrecken?

In ihrem Politik-Magazin wird die Airline noch deutlicher: «Es geistern Konzepte herum, die als direkte Angriffe auf den Drehkreuzbetrieb zu werten sind», heisst es dort. «Finanziell bestraft werden sollen jene Passagiere, die lange Strecken fliegen, und das in der Business oder First Class.» Einfache Lösungen, die populär seien, «verursachen grosse Schäden», so die Swiss.

Nur fünf der 24 Langstrecken-Flüge wären mit der Nachfrage aus der Schweiz durchführbar, so die Swiss. Andere wären gefährdet, würden die Preise steigen. Wie «CH Media» berichtete, gehören dazu etwa die Flüge nach Tokyo, Miami oder Los Angeles.

Weichen Passagiere aus?

SVP-Nationalrat Christian Imark warnt vor der Flugticketabgabe. «Wenn sie nur 10 bis 30 Franken beträgt, hat sie keine Wirkung», sagt er. «Wird sie höher angesetzt, wird sie zum Problem für Langstrecken-Flüge, für die Swiss und für unsere Wirtschaft.» Der Luftverkehr sei global und Probleme müssten auf globaler Stufe angegangen werden – etwa mit dem Emissionshandel-System Corsia (siehe Box).

«Sobald wir in unserem kleinen Land etwas auf eigene Faust machen, haben wir Nachteile», sagt Imark. Das treffe auch die Wirtschaft. Der Interkontinentalhub Zürich bringe zudem viele Touristen. «Wegen einer Ticketabgabe wird global kein Flugzeug weniger fliegen», sagt Imark. Stattdessen würden Passagiere, die heute in Zürich Langstrecken-Flüge besteigen, auf andere Flughäfen ausweichen.

«Als Chance sehen»

Die FDP müsse selbst wissen, wie sie sich positionieren wolle, so Imark. «Einige Politiker schalten jetzt auf Aktivismus, damit etwas gemacht ist und um möglichst medienwirksam auf der Klimawelle mitreiten zu können», so Imark. Für die SVP sei klar: «Für uns kommt das nicht in Frage.»

FDP-Ständerat Damian Müller sagt, die Swiss habe nicht plausibel darlegen können, weshalb eine Ticketabgabe ihre Langstrecken gefährden würde. «Andere Länder kennen Abgaben auch. In London-Heathrow betragen sie bis zu 193 Euro pro Passagier.» Er gehe nicht davon aus, dass die Abgabe in der Schweiz so hoch werde. «Wer weiter fliegt, ist auch bereit, den entstandenen Schaden an der Umwelt zu kompensieren.»

Die Diskussion werde zu negativ geführt, so Müller. «Die Abgabe ist eine Chance, wenn die Gelder in die Innovation und Forschung fliessen.» Die Schweiz könne Unternehmen fördern, die sich dem CO2-freien Aviatikverkehr verschreiben. «Das bringt unserer Wirtschaft genau so etwas wie der Swiss.»

