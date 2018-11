«Wer Momo weiterschickt, handelt fahrlässig»

Michael In Albon ist Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom. (Bild: Swisscom) Michael In Albon ist Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom. (Bild: Swisscom) Das steckt hinter Momo



Im deutschsprachigen Raum kursiert seit einigen Wochen ein Whatsapp-Kettenbrief mit Momo als angeblichem Absender. Darin outet sich die Gruselfigur als Mädchen, das vor drei Jahren von einem Auto überfahren wurde und ums Leben kam. Momo droht dem Kettenbriefempfänger damit, dass sie um Mitternacht in dessen Zimmer stehen werde, sofern er die Nachricht nicht an 15 Kontakte weiterleite. Bei der sogenannte Momo-Challenge wurden zudem weltweit Jugendliche aufgefordert, sich bestimmten Aufgaben zu stellen. Diese sollen einen 14-jährigen Franzosen sogar in den Tod getrieben haben. Momo ist übrigens das Werk eines japanischen Maskenbildners. Die Statue ist in Tokio ausgestellt.

Die Gruselfigur Momo sorgt weltweit für Schlagzeilen – jetzt thematisieren sie schon Schweizer Schulen im Unterricht, weil Kinder verängstigt sind. Warum verbreitet Momo Angst und Schrecken?

Das Konzept ist sehr hinterlistig, es setzt auf Angst. Vom Schrecken geht eine Faszination, ein Kick aus. Eine wichtige Rolle spielen Youtuber, die auf den Momo-Zug aufspringen und die Geschichte inszenieren.



Warum sind Kinder so empfänglich für den Whatsapp-Hoax?

Jüngere Kinder sind gefährdeter, weil sie noch nicht so gut zwischen der Realität und Schwindel unterscheiden können. Auf einen 8-Jährigen können Horrorgeschichten, wie sie Momo transportiert, verstörend wirken. Kinder glauben auch an den Osterhasen; irgendwann fangen sie vielleicht mit Gleichaltrigen zu diskutieren an und merken, dass er nicht echt ist. Ist ein Kind hingegen allein mit dem Handy in der virtuellen Welt, ist es den teilweise sehr gut aufgemachten Geschichten ausgeliefert.



Wer steckt hinter den Kettenbriefen?

Über den Urheber lässt sich nur mutmassen. Eine Schlüsselrolle spielen aber jene, die gruselige Nachrichten weiterverbreiten, weil sie es lustig finden, andere zu erschrecken. So verbreiten sich diese viral. Man ist sich nicht bewusst, dass man fahrlässig handelt: Nur weil ich den Fake durchschaue, muss das bei einem anderen Empfänger nicht der Fall sein.



Für Schlagzeilen sorgt auch die sogenannte Momo-Challenge: Hier fordert die Figur Empfänger auf, gefährliche Dinge zu tun. Ein Jugendlicher in Frankreich soll sich darum das Leben genommen haben.

Solche Fälle zeigen, dass das Weiterleiten solcher Nachrichten enorm gefährlich sein kann.



Haben sich die Whatsapp-Hoaxes gehäuft?

Häufung? Nein, aber es kommt immer wieder vor.



Viele Leser wundern sich, dass schon Primarschüler Whatsapp verwenden, obwohl der Dienst erst ab 16 zugelassen ist.

Gemäss einer Studie der ZHAW hat jeder zweite Primarschüler ein Smartphone. Nur weil Whatsapp seine App ab 16 anbietet, heisst es nicht, dass es darunter nicht genutzt wird.



In einigen Schulen wandert das Handy ins Körbchen während des Unterrichts. Ist das eine gute Strategie?

Es ist ein Irrglaube zu meinen, man könne Kinder schützen, indem man sie von digitalen Medien fernhält. Eltern und die Schule sollen die Kinder bei der Mediennutzung begleiten. Schritt für Schritt sollen Kinder immer mehr Dinge machen dürfen. Smartphones soll man unbedingt in den Unterricht integrieren als Lehrmittel. Und: Werden Kinder mit einem Phänomen wie Momo konfrontiert, ist es wichtig, dass sie eine Vertrauensperson haben, mit der sie darüber reden können.



Eine Lehrerin hat Momo in der Schule thematisiert und die Eltern informiert. Ist das wirklich nötig?

Ja, sie hat fantastisch und vorbildlich reagiert. Die Schule ist wichtig, wenn es darum geht, Strategien zu erlernen, wie man Fake-Informationen erkennen kann. Wir machen hier bereits Projekte im Kindergarten, da heute schon 4- bis 5-Jährige Medien konsumieren und auf verstörende Inhalte stossen können.

(daw)