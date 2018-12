«Wer Nähe zulässt, gilt schnell als unmännlich»

Ein kurzes Drücken und der obligate Schlag auf den Rippenbogen geht gerade noch. Aber wehe, die Umarmung dauert länger als eine Sekunde. Dann werden Männer nervös. Das behauptet Daniel Bekcic, der Leiter Politik von Männer.ch, dem Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen.

«Wenn zu viel Nähe entsteht, schicken Jugendliche heute gleich ein ‹no homo› hinterher, um sich zu versichern, dass sie wegen der Berührung nicht als homosexuell – und in ihrer Wahrnehmung damit als unmännlich – gelten», so Bekcic. Das zeige ein problematisches Verständnis von Männlichkeit, das man überwinden müsse, denn Umarmungen könnten viele Probleme lösen (20 Minuten berichtete).

«Erhalte keine negativen Reaktionen»

Einer, der absolut keine Berührungsängste hat, ist der ehemalige Bachelor – und damit ein Aushängeschild der heterosexuellen Männlichkeit – Janosch Nietlispach. «Ich nehme all meine Freunde oder Familienmitglieder in den Arm und gebe ihnen auch mal einen ‹hug›. Sobald ich eine Person mag und sie mir positive Energie gibt, gebe ich das gern in dieser Form zurück.» Er sei generell eine sehr offene Person und habe viel Liebe zu verteilen.

Janosch findet aber nicht, dass jeder Mann so viel Nähe zulassen müsse wie er: «Jeder sollte für sich selber entscheiden, welche Umgangsform ihm am ehesten entspricht. Jeder hat seine eigene Art.» Er selber fühle sich sehr wohl damit und habe nie negative Reaktionen erhalten.

Der Co-Präsident der Jungen SVP des Kantons Bern, Nils Fiechter, sieht das ganz anders: «Ein Männerdachverband, der sich Sorgen um Zärtlichkeiten statt um Bier und rotes Fleisch macht, vertritt die Männer nicht.» Er fügt hinzu: «Spass beiseite, ich gebe meinen Freunden die Hand und würde sie niemals einfach so umarmen. Das entspricht nicht unseren Umgangsformen in der Schweiz und muss deshalb nicht erzwungen werden.» Falls zu wenig Zärtlichkeit unter Männern tatsächlich ein Problem für die Gesellschaft wäre, würde sich das automatisch korrigieren. «Wenn jemand seine Freunde gern so begrüsst, ist das seine Sache. Ich selbst würde das aber nicht wollen.»

Gegensätzliche Strömungen

Gabriella Schmid, Soziologin am Institut für Gender und Diversity der Fachhochschule Ostschweiz, bestätigt, dass die Angst davor, als homosexuell zu gelten, in gewissen Milieus noch immer weit verbreitet ist. «Momentan gibt es zwei gegensätzliche Strömungen: einerseits die liberalen, meist städtischen Kreise, in denen die Geschlechterbilder vielfältiger werden und die Rollenbilder weniger eng sind als früher. Gleichzeitig gibt es in konservativen Kreisen eine Retraditionalisierung. Dort dominiert das Bild des Mannes, der keine Schwäche zeigt.» Ein Mann, der Gefühle oder Nähe zulasse, gelte dort schnell mal als unmännlich und homosexuell.

Auch in besonders religiösen und bibeltreuen Gruppierungen sei Homophobie häufig. «Es braucht in unsere Gesellschaft noch einiges an Aufklärung, bis Homosexualität enttabuisiert und entstigmatisiert wird», sagt Schmid.

«Freundschaften verändern sich momentan sowieso»

Der Freundschaftsforscher Steve Stiehler von der Fachhochschule St. Gallen warnt davor, mit der Forderung nach mehr Zärtlichkeit unter Männern einen neuen gesellschaftlichen Druck aufzubauen: «Sicherlich tut es Freundschaften gut, wenn sie körperliche und emotionale Nähe beinhalten. Eine Freundschaft, die das nicht enthält, ist aber sicherlich nicht per se schlechter. Freundschaften sind subjektiv und vielschichtig.» Es sei gefährlich, distanziertere Männerfreundschaften abzuwerten, so Stiehler.

