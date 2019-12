«Mein Stiefvater schlug mich grün und blau»

Die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ) fordert, gegen Gewalt in der Erziehung vorzugehen. Welche Formen von gewalttätigen Übergriffen es geben kann und was für Auswirkungen sie haben können, wird aus den Schilderungen von Kindheitserinnerungen von 20-Minuten-Lesern ersichtlich.

«Das Schlimmste war die psychische Gewalt»

Tamara* (29) erzählt, sie habe ab und zu mal einen Klaps auf den Po bekommen oder sei an den Ohren gezogen worden, was für sie aber nicht schlimm gewesen sei. «Geschadet hat mir, dass mein Stiefvater mich grün und blau geschlagen hat, bis ich nicht mehr sitzen konnte.»

Auch psychische Gewalt habe sie erfahren: «Meine Eltern sagten mir immer wieder, sie gäben mich ins Heim oder ich solle mich doch einfach umbringen. Das war eigentlich das Schlimmste.» Heute habe sie ihre traumatische Kindheit verarbeitet. Dafür seien aber lange Jahre der Therapie notwendig gewesen, in denen sie gelernt habe, Selbstvertrauen aufzubauen.

«Schläge waren ein Stoppsignal»

Für Martin* (32) waren die Schläge der Eltern immer ein klares Stoppsignal: «Klar, war es nicht toll. Aber es zeigte mir, dass ich etwas falsch gemacht hatte.» Zudem habe sich die physische Gewalt auf kurze Momente beschränkt.

«Für mich war es schlimmer, wenn meine Eltern nicht mit mir gesprochen haben. Das ging länger und war schwieriger zu ertragen», sagt Martin. Er findet körperliche Züchtigung in manchen Situationen angebracht. «Zumindest, wenn es bei Ausnahmen bleibt und nicht übertrieben ist. Ich denke, heute werden Kinder oft auch zu lasch erzogen.»

«Meine Mutter konnte keine Nähe zulassen»

Die Mutter von Alex* (30) sei konstant überfordert gewesen, weil sie alles immer allein und perfekt habe erledigen wollen. Am Abend zu Hause sei sie oft ausgerastet, wenn ihr das Verhalten ihrer Kinder nicht gepasst habe. Sie habe Alex dann oft aus dem Haus ausgesperrt. «Dort schrie ich dann vor Verzweiflung und Wut lange vor mich hin.»

Oder die Mutter habe mit Gegenständen nach Alex geworfen. «Meine Mutter konnte keine Nähe zulassen, wir wurden nie in den Arm genommen oder so.» Heute sei seine Beziehung zu ihr aber besser: «Das musste ich mir aber hart erkämpfen, und gewisse Dinge werden wir wohl nie klären können.»

«Saubere Gewalt»

Manuel* (23) berichtet, dass es bei ihm zu Hause in seiner Kindheit gewaltsam zu- und hergegangen sei. Seine Stiefmutter habe ihre eigenen Kinder regelmässig ausgepeitscht. Ihn selbst habe sie grösstenteils einfach ignoriert und nicht beachtet. Sein Vater habe sich nicht eingemischt. Er sagte, er habe keine Zeit, sich auch noch um die Kinder zu kümmern.

Trotzdem habe auch der Vater viel psychische Gewalt ausgeübt. «Er wandte meist ‹saubere› Gewalt an, die man von aussen nicht sieht. So hat er mich viel kritisiert, erniedrigt und beleidigt. Aber auch an den Ohren gerissen, wenn niemand dabei war. Ich hatte ständig Angst vor ihm.» Auch heute leidet Manuel noch stark unter den Folgen seines Aufwachsens und wünscht sich in der Gesellschaft eine Verringerung solcher Fälle.

«Umgang zu finden dauerte Jahre»

Amiras* (29) Eltern hätten ihr in der Kindheit abwechselnd gesagt, sie sei zu dick oder zu dünn. «Auch Sprüche wie ‹Verreck doch, dann habe ich ein grosses Problem weniger› musste ich mir anhören», sagt sie. Einmal habe die Mutter sie wegen schlecht in den Schrank geräumter Kleider an den Haaren durchs Zimmer geschleift.

Als die Situation weiter eskaliert sei, habe die Mutter ihr eine Ohrfeige verpasst, weshalb sie hingefallen sei. Als die Mutter sie an den Haaren wieder habe hochziehen wollen, sei sie versehentlich auf ihren Arm gestanden und habe ihr Elle und Speiche gequetscht. Beim Arzt musste sie angeben, sie sei die Treppe heruntergefallen. «Es dauerte Jahre, einen Umgang mit der Vergangenheit zu finden. Und vor allem brauchte ich den nötigen Abstand. Ich pflege heute nur noch sehr minimen Kontakt zu meiner Mutter.»

«Gewalt ist keine Lösung»

Mike* (39) sagt, er habe ab und zu einen Klapps auf den Hintern bekommen. «Das hat es aber gebracht.» Belastet habe ihn das nicht. «Ein Kind sollte wissen, was es darf und was nicht.»

Anders wiederum sieht das Selma* (16). Sie sagt, sie sei von ihren Eltern nie geschlagen worden. «Meine Eltern haben mit mir immer über alles gesprochen. Dadurch konnten wir alle Probleme lösen.» Und sie sei ohne Gewaltanwendung gut erzogen worden. Denn, so ist sie sich sicher: «Gewalt ist keine Lösung.»

*Name der Redaktion bekannt



(ihr)