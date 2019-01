«Skifahrer zu erwischen ist unsere grösste Angst»

Herr Barmettler, wie wird man Schweizer Meister im Pistenbullyfahren?

Mit Glück. (lacht)

Nur Glück?

Mit der Präparation von Pisten hat es jedenfalls nichts zu tun. Die Meisterschaften sind eher ein spielerischer Hindernislauf, den man möglichst schnell absolvieren soll. Es geht dabei um Geschicklichkeit. Ich musste zum Beispiel mit dem Schild Harasse aufeinandertürmen. Wie gesagt, das hat mehr mit Glück zu tun als mit Können. Ich wurde auch schon Letzter.

Hat man als Schweizer Pistenbully-Meister Pflichten?

Nicht wirklich. Es geht mehr um den Plausch an der Sache. Die Meisterschaften wurden an einem Turnier in Melchsee-Frutt durchgeführt; dieses Jahr wurde der Event verschoben. Mit der Folge, dass ich nun noch ein Jahr länger Schweizer Meister bin.

Was macht eine gute Piste aus?

Eine gute Piste muss flach sein. Am besten wie ein Teppich. Sie sollte keine Buckel haben, trotzdem griffig sein und nicht durchbrechen. Eine schön planierte Piste samt Muster zu hinterlassen, ist das Ziel. Daran haben Skifahrer und Bullyfahrer gleich viel Freude.

Jetzt soll es endlich richtig schneien. Frust oder Freude?

Wenn es zwischen 30 und 50 Zentimeter Neuschnee gibt, macht es uns Spass. Wenn es mehr gibt, kommt die Erfahrung des Fahrers ins Spiel. Man darf nicht vergessen: Wir sind eigentlich immer unter Zeitdruck: Wir fangen um drei oder vier Uhr morgens an und müssen fertig sein, bis die ersten Skifahrer eintreffen.

Wie ist das Verhältnis zwischen Pistenfahrzeugfahrern und Skifahrern?

Da wir in der Regel nachts arbeiten, kommen wir gut aneinander vorbei. Probleme haben wir eigentlich nur mit Spätheimkehrern, wie wir sie nennen.

Inwiefern?

Leute, die nach der Pistenkontrolle gemütlich ihr Bier fertig trinken, sind für uns das Schlimmste. Ich sage es deutlich: Wer zu spät ins Tal runterfährt, während wir schon die Piste präparieren, riskiert sein Leben. Vor allem wegen den Seilwinden auf den Maschinen. Die Spanne dieser Seile beträgt bis zu 1,5 Kilometer – und auf einer solchen Distanz kann man nicht immer den Überblick haben. Wenn da einer ins Seil fährt, weil er nicht aufpasst oder es schon dunkel ist, kann das tödlich enden. Wir versuchen zwar Warnschilder aufzustellen, aber die übersieht man häufig.

Gab es schon solche Unfälle?

Wir hatten sogar einen intern, der eine schwere Verletzung zur Folge hatte. Wir haben schon mehrfach diskutiert, wie das rechtlich aussehen würde. Wenn die Kontrolle durch ist, ist die Piste gesperrt. Dann haftet eigentlich der Skifahrer. Aber niemand kann uns sagen, wie das juristisch genau aussieht. Aber das ist sowieso zweitrangig. Am Ende ist es das eigene Gewissen, das am meisten unter einem Unglück leiden würde. Das kannst du nicht abgeben.

Gibt es auch Unfälle tagsüber, bei denen Skifahrer in den Bully reindonnern?

Auch das kommt leider vor. Früher waren wir öfter am Tag auf der Strecke als heute. Ich weiss von einem Fall, bei dem ein Skifahrer in die Fräse geraten ist. Da sind die Überlebenschancen schlecht. Die Fräse ist gemacht, um hartes Eis zu zerhacken. Da hat ein Mensch keine Chance. Sorgen machen uns auch Tourenskifahrer. Irgendwann kommen die runter, doch da haben wir keine Kontrolle und können auch nichts machen. Dass wir einen Skifahrer erwischen, ist unsere grösste Angst.

Und dass der Bully im Steilhang umkippt?

Weniger. Die Fahrzeuge sind flach und mit über 500 PS sehr stark. Wenns dumm läuft, kann das aber auch passieren. Bei uns im Titlis gabs so etwas noch nie, aber ich weiss von solchen Fällen.