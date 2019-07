Die Schweizer fliegen wieder nach Ägypten in die Ferien. Hotelplan etwa verzeichnete gegenüber dem Vorjahr 20 Prozent mehr Buchungen. Auch Kuoni und Helvetic Tours melden, die Buchungszahlen lägen deutlich über dem Vorjahreswert.

Umfrage Würden Sie derzeit noch nach Ägypten fliegen? Nein, die Gefahr scheint konkret.

Nach Kairo nicht, sonst schon.

Ja, das macht mir keine Angst.

Terror-Gefahr in Ägypten



Laut dem Aussendepartement EDA besteht das Risiko von Terroranschlägen jederzeit in ganz Ägypten. Wiederholt seien Anschläge verübt worden.



28. Dezember 2018: Bei einer Explosion einer Bombe in Gizeh sterben drei Touristen und ein Reiseführer.



24. November 2018: Ein Anschlag auf eine Moschee in Al-Abed fordert über 300 Todesopfer.



14. Juli 2017: Bei einem Messerangriff am Strand eines Hotels in Hurghada werden zwei Personen getötet und vier verletzt.



31. Oktober 2015: Ein russisches Passagierflugzeug auf dem Flug von Scharm el-Scheich nach St. Petersburg stürzt über der Sinai-Halbinsel ab. Mit grosser Wahrscheinlichkeit war eine Bombe an Bord die Absturzursache.



Am Samstag hat British Airways aber die Flüge nach Kairo aufgrund von Terror-Gefahr für mindestens eine Woche ausgesetzt – die verdutzten Passagiere, die auf den Flug nach London warteten, mussten ihr bereits eingechecktes Gepäck wieder abholen. Die Swiss fliegt die ägyptische Hauptstadt weiterhin an, beobachtet aber die Sicherheitslage.

«Werden den Ausflug nach Gizeh stornieren»

Auf die Meldung reagieren Schweizer Ägypten-Reisende verunsichert. Leser Z.D.* etwa hat zusammen mit seiner Frau Ferien in Hurghada gebucht. Es sagt: «Ich bin besorgt und werde mich nächste Woche bei meinem Reisebüro melden.» Wenn er angespannt in die Ferien gehe, könne er auch zu Hause bleiben.

Mit seiner fünfköpfigen Familie war Leser D.G.* (31) gerade im ägyptischen Dahab. «So eine Meldung vor den Ferien hätte mir Angst gemacht und möglicherweise zum Abbruch der Ferien geführt.» Vor Ort habe er sich aber sicher gefühlt. Durch die vielen Strassenkontrollen in Scharm el-Scheich und am Flughafen sei die Sicherheit gewährleistet.

Familienvater A.H.* (40) fliegt derweil am Montag mit seiner Familie nach Hurghada, um eine Woche in Soma Bay zu baden. Die Ferien will er sich nicht verderben lassen. Aber: «Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Kairo werden wir wohl unseren Tagesausflug nach Gizeh stornieren!» Dort war zuletzt im Dezember 2018 eine Bombe explodiert. Drei Touristen sowie ein Reiseführer wurden getötet.

«Alles easy»

Nicht aus der Ruhe bringen lässt sich hingegen Leser D.B.*: «Wir fliegen am Montag nach Ägypten. Allerdings nicht nach Kairo, sondern nach Hurghada für eine knappe Woche Badeferien mit der Familie. Kairo würde ich meiden, jedoch glaube ich nicht, dass die Hotelanlagen bei Hurghada gefährdet sind.» Es handle sich um um geschlossene Anlagen und nicht um öffentliche Plätze mit Menschenansammlungen. «Wir möchten dort einfach abschalten und die Ferien geniessen.»

Ende August plant L.U.* Ferien in Ägypten. Er schreibt: «Alles easy, denn ich kann auch in Zürich an der Langstrasse nicht mehr sicher sein. Darum lieber das Leben geniessen, solange es geht!» Und Leserin M.C.* (27) schreibt: «Ich fliege am 25. Juli nach Hurghada – zum fünften Mal. Ich habe keinerlei Bedenken. Und wir Fliegen mit Air Cairo, also bestimmt ist alles in Ordnung.»

Hotelplan-Suisse-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir sagt, in Ägypten sei wegen der hohen Temperaturen nicht Hochsaison. Derzeit seien 89 ihrer Kunden in Ägypten in den Badeorten Marsa Alam, Hurghada und Scharm el-Scheich. Diese würden direkt durch Charterflüge bedient. «Bei uns haben sich keine Kunden gemeldet. Letztlich entscheiden die Airlines, welche Destinationen sie anfliegen.»

* Namen der Redaktion bekannt



(daw)