«Wird das Feuerverbot überhaupt kontrolliert?»

Am Wochenende beobachtete ein Leser-Reporter aus dem Baselbiet einige Gruppen die draussen an Feuerstellen zusammensassen und grillierten: «Die kleinen Gruppen von drei bis vier Personen sind mir überall aufgefallen, auch im Wald.»

Da viele Kantone, so auch Basel-Landschaft, auf Grund von Trockenheit und Waldbrandgefahr ein Feuerverbot in Waldnähe erlassen haben, zeigt sich der Leser irritiert. Denn: Von Ordnungshütern, die dem Treiben ein Ende setzten, sei keine Spur gewesen. «Am Wochenende wurde überall viel grilliert, aber von der Polizei fehlte jede Spur», sagt er.

Dezente Hinweise

Der Leser-Reporter denkt, dass die Feuerverbote weder eingehalten noch kontrolliert würden. Weiter bemängelt er auch die schwache Kommunikation seitens der Behörden. Die Hinweise auf das Feuerverbot seien im Baselbiet nur sehr dezent in Form von A4-Plakaten vorhanden gewesen. «Wenn es den Behörden ernst wäre, würden sie doch klarer darauf aufmerksam machen», sagt der Basler.

Dass das Feuerverbot in Waldesnähe nicht stark kontrolliert wurde, bestätigt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Land. «Wir haben keine Patrouillen, die explizit das bedingte Feuerverbot kontrollieren», sagt er. Bei einer entsprechenden Meldung aus der Bevölkerung würde man aber intervenieren. Solche Meldungen seien am Wochenende auch vereinzelt eingegangen, so der Mediensprecher.

Jugendliche zeigen wenig Verständnis

Im Kanton St. Gallen herrscht in einigen Gemeinden ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Die Polizei des Ostschweizer Kantons musste am Wochenende mehrmals wegen Verstössen gegen dieses Verbot ausrücken. «Tagsüber waren es meist Familien mit Kindern, die sich auch schnell einsichtig zeigten», sagt Mediensprecher Florian Schneider. «Am Abend entzündeten einige Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Feuer in Waldesnähe. Den Aufforderungen der Polizisten gegenüber zeigten sie wenig Verständnis.»

Nach einer Periode langer Trockenheit ist es am Wochenende vereinzelt zu Regenschauern und Gewittern gekommen. Schneider hält es für «gut möglich», dass die Leute daher dachten, dass Feuern und Grillieren jetzt wieder erlaubt sei. Jedoch reiche ein kurzer Schauer nicht, um die Waldbrandgefahr zu entschärfen, warnen die Meteorologen. Damit sich die Böden erhohlen, seien 10 bis 30 Liter Regen über einen längeren Zeitraum nötig. Zudem seien die Feuerverbote nicht nur vom Wetter abhängig. Schneider: «Ob Regen oder nicht: Bezüglich Feuerverbot gilt die Weisung der betroffenen Gemeinde.»

(nke)