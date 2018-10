«Wie wenn ein Kind keine Schoggi mehr essen darf»

Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain – und mittendrin die Young Boys: Die 27. Saison der Champions League hat fulminant begonnen. Und trotz der Niederlagen gegen Manchester United und Juventus fiebern viele Schweizer Fans mit, wenn die Berner in der Königsklasse auftreten.

Wollen sie die Partien im TV mitverfolgen, müssen sie seit diesem Jahr bei der Swisscom-Tochter Teleclub ein Abo lösen, das Spiel über Swisscom-TV im Einzelabruf kaufen, nachschauen, ob das Spiel gratis auf Teleclub Zoom gezeigt wird, oder hoffen, dass ihr Lieblingsclub an einem Mittwoch spielt. Nur dann überträgt SRF live eine Champions-League-Partie. Für den Zuschauer bedeutet die neue Saison also eine Umstellung – es wird unübersichtlicher, umständlicher und teurer (20 Minuten berichtete). Wieso wir uns deshalb so aufregen, erklärt Cristina Baldasarre, Fachpsychologin für Sportpsychologie.

Frau Baldasarre, was bedeutet die neue Situation für den Schweizer Champions-League-Fan?

Für viele gehörten die Champions-League-Übertragungen jahrelang einfach zum Alltag, wurden zu einem Ritual, das mit Kollegen zelebriert wurde. Der soziale Aspekt war dabei sehr wichtig. Dass viele Spiele jetzt nicht mehr live im Free-TV gezeigt werden, wirkt wie eine Zäsur. Die Leute haben das Gefühl, dass ihnen etwas weggenommen wird – etwas, das jahrelang selbstverständlich war. Viele werden dann auch emotional und ärgern sich darüber. Das ist, wie wenn sie einem Kind sagen, es dürfe auf einmal keine Schoggi mehr essen.

Man wusste aber schon lange, dass die Spiele dienstags nicht mehr gezeigt werden.

Es zu wissen ist ein kognitiver, es zu erleben, ein emotionaler Vorgang. Sie müssen nicht parallel miteinander verlaufen. Beispielsweise weiss man objektiv, dass eine Impfung mit der Spritze nicht weh tut. Wenn ich die Impfung dann aber erhalte, tut sie mir trotzdem weh. Das Gleiche wird mit der nächsten WM im Dezember 2022 in Katar passieren.

Auch dieser Entscheid ist schon lange bekannt.

Wir wissen zwar, dass die WM im Winter stattfindet, aber die tatsächlichen Konsequenzen, wie zum Beispiel dass wir nicht zum Fussballschauen grillieren können oder keine Public-Viewings draussen stattfinden, werden uns wohl erst während der WM bewusst werden.

Wieso ärgert man sich trotzdem darüber?

Es macht nur wenig Spass, für einen Service, der früher inbegriffen war, plötzlich zu zahlen. Vor allem, wenn man die Begründung des SRF, dass das Budget für die Übertragungsrechte nicht reichte, nicht nachvollziehen kann. Gleichzeitig möchte ein Hardcore-Fan wohl trotzdem kein Live-Spiel verpassen. Für ihn heisst es also, dass er in den sauren Apfel beisst und ein Abonnement löst.

Was würde sonst passieren?

Sonst fällt das soziale Ritual weg, das seine Freizeit geradezu strukturiert und er jahrelang als normal betrachtete.



