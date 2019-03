Moana (9) schreibt Migros-Chef wegen Plastik

Die neunjährige Moana will «d Wält rette». Das schreibt ihre Mutter in einem tausendfach geteilten Beitrag auf Facebook. Moana habe deshalb – so die Darstellung ihrer Mutter – einen Brief an die Migros geschrieben. Sie will vom Detailhändler wissen: «Wieso sind meine Lieblingskräcker, die «Lilibiggs»-Maiswaffeln, in Aktion immer dreifach eingepackt?» Moana findet das unnötig. Man könne doch auch ein Körbchen statt die Mehrfachverpackung aus Plastik und Karton verwenden. «Stellen Sie sich vor: Alle Bioprodukte nicht mehr in Plasitk einzupacken. Es kommen viel mehr Kunden, glauben Sie mir», heisst es weiter. Illustriert ist der Brief mit einer Zeichnung: Einmal zeigt sie einen schönen Strand, einmal ist er mit Abfall übersät.

Der Beitrag wurde über 3000-mal geteilt. Auf Social Media sind die Leute begeistert von Moanas Brief. «Unsere Zukunft erkennt die Fehler der Gegenwart», schreibt ein User beinahe euphorisch. Viele weitere rufen die Migros dazu auf, auf Moanas Schreiben und die Zeichnung zu reagieren. Eine weitere Userin schliesst sich dem Mädchen an: «Und was mir auch so spontan in den Sinn kommt, ist die Frage, warum Gurken in Plastik eingeschweisst werden müssen.»

6000 Tonnen Verpackungsmaterial optimieren



Gegenüber 20 Minuten bestätigt Moanas Mutter: Ja, der Brief mit der Zeichnung stamme von ihrer Tochter .«Moana hat beides ganz allein gemacht, es war ihre Initiative und Idee.» Tatsächlich habe die Migros auch schon geantwortet – auf die Maiswaffeln in der Plastikverpackung wird im Antwortschreiben, das 20 Minuten vorliegt, aber nicht eingegangen. «Das ist schade und enttäuschend», sagt die Mutter von Moana.

Die Migros erklärt Moana im Brief, dass sie sich zum Ziel gesetzt habe, bis 2020 rund 6000 Tonnen Verpackungsmaterial ökologisch zu optimieren. Zudem sei es wichtig, zu verstehen, dass andere Verpackungsmaterialien – etwa Papier – je nach Gebrauch eine schlechtere Umweltbilanz hätten als Plastik: «Ein Kilo Papier ist zwar ökologischer als ein Kilo Plastik, allerdings wird in der Regel viel mehr Papier als Plastik gebraucht, um ein Produkt zu verpacken.» Was das nun für Moanas Lieblingskräcker, die Maiswaffeln, konkret heisst, bleibt für Moana unklar.

Gute Nachricht für Moana

Tristan Cerf, Mediensprecher der Migros, hat eine gute Nachricht für das Mädchen: «Die Migros überprüft momentan die Mehrfachverpackung der «Lilibiggs»-Maiswaffeln. Dabei werden alternative Möglichkeiten zum Plastik getestet.» Auch Fabrice Zumbrunnen, der Migros-Chef, habe Kenntnis vom Brief der Neunjährigen und ihr Anliegen ernst genommen. Ein Körbchen, wie Moana es vorschlage, sei jedoch leider aus logistischen Gründen keine Option, so Cerf.

Eine Verpackung diene auch dazu, sicherzustellen, dass die Ware nicht kaputtgehe, sagt Cerf. Bei der Migros arbeite ein ganzes Team täglich daran, die optimale Verpackung für jedes Produkt zu finden: «Ein Beispiel: Indem während zwei Jahren eine neue Hybric-Fleischverpackung entwickelt wurde, können nun 70 Prozent Kunststoff eingespart werden.»

