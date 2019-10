«Ich kaufte nur Kleider aus dem Secondhand-Laden»

Nachdem eine Umfrage unter FDP-Mitgliedern im Frühling gezeigt hatte, dass sich eine grosse Mehrheit für ein stärkeres Engagement beim Klima- und Umweltschutz wünschte, war der Weg frei für die Präsidentin Petra Gössi. Seither trimmt sie die FDP auf grün. Aber wie grün ist die FDP wirklich? «Die Antworten unserer Mitglieder waren klar. Das war eine Botschaft direkt aus dem Herzen des Freisinns», sagt Gössi im Gespräch. «Und es ist völlig klar, dass wir auch in Zukunft so weiter politisieren werden.»

20 Minuten im Bundeshaus

Bei anderen Themen wechselt die FDP den Kurs aber nicht, etwa beim Rahmenabkommen. «Wir kämpfen klar für den bilateralen Weg, weil das der grösste Schutz ist vor einem EU-Beitritt», so Gössi. Nun müsse der Bundesrat in mehreren Punkten aber verschiedene Präzisierungen vorlegen. «Nur so können wir das Abkommen im Parlament diskutieren und nur so kann die Bevölkerung schlussendlich darüber befinden.»

