«Sonst behalten wir unsere Kinder zu Hause»

An seiner heutigen Sitzung beschliesst der Bundesrat, mit welchen Massnahmen er der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in der Schweiz begegnen will.

Dabei berät er auch darüber, ob und wie das bereits erlassene Veranstaltungsverbot weitergeführt wird. Laut «Tages-Anzeiger» sind auch Schulschliessungen ein Thema. Eingestellt haben den Präsenzunterricht bereits die ETH Zürich und die Universität Zürich.

Lehrerpräsidentin kritisiert Bundesrat

Auch Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), sagte zu 20 Minuten: «Je mehr Massnahmen man ergreift, desto weniger kann ich nachvollziehen, dass man nicht auch an die Lehrerinnen und Lehrer an den obligatorischen Schulen denkt.» «Wenn sich die Lage zuspitzt, muss man über eine Schliessung der obligatorischen Schulen nachdenken.»

Auf Twitter fordern auch besorgte Eltern, dass der obligatorische Schulbetrieb – wie bereits im Tessin – eingestellt wird. Ansonsten behalte man die Kinder einfach zu Hause, findet etwa Oliver Classen.

Lieber @Bundesrat_CH, wenn ihr JETZT nicht endlich nachzieht, behalten wir unsere Kinder einfach zu Hause. #Covid_19 #Schulschliessungen pic.twitter.com/AvaIJM6ZxL — Oliver Classen (@Oliver_Classen) March 13, 2020

Dasselbe fasst Bettina Konetschig ins Auge, sollte der Bundesrat nicht handeln.

Ich würde ihn ganz einfach Zuhause behalten. Kinder haben ein Anrecht auf Schutz. — Bettina Konetschnig (@bkonetschnig) March 13, 2020

Auch Isabel Villalon appelliert an die Eltern:

#Schweiz #Deutschland



In #Schweden und #Spanien mussten nun etliche Schulen wegen #coronavirus Ausbruch geschlossen werden

Kinder sind Brandbeschleuniger des Virus - selber oft asymptomatisch, stecken sie ganze Quartiere an



Eltern, zeigt Zivilcourage. Lasst Eure Kinder zuhause — Isabel Villalon (@IsabelVillalon1) March 6, 2020

Bisher erklärte der Bund jeweils, die Schulen müssten offen bleiben, ansonsten müssten die Grosseltern für deren Betreuung einspringen. Forscher wie Jacques Fellay vom Lausanner Universitätsspital und der ETH Lausanne finden dies jedoch falsch, denn in einer Woche werde man sowieso dazu gezwungen. Auch Eltern finden, dass es eine Möglichkeit geben müsste, dass sie ihre Kinder zu Hause betreuen könnten.

Man kann genau nicht zulassen, dass die Grosseltern die Kinder hüten. Eltern müssen zu Hause bleiben können. Jetzt werden Sie sagen, dass das nicht möglich ist. Warum nicht? Wir sind gleich unterwegs wie Norditalien vor zwei Wochen. Warum soll es in Ch anders sein? — Miriam Fischer (@netzlernen) March 10, 2020

Theoretisch drohen Bussen

Wenn Eltern ihre Kinder zu Hause behalten, verletzten sie theoretisch die Schulpflicht, sagte Anwalt Johann-Christoph Rudin zu 20 Minuten. Solange Bundesrat und Kantone die Schulen nicht schliessen, müssten die Eltern mit Bussen von bis zu 200 Franken rechnen. «In dieser besonderen Situation würde ich als Jurist empfehlen, nicht alle Regeln durchboxen zu wollen. Ich würde also davon ausgehen, dass eine normale Schule das Gespräch sucht und die Sorgen ernst nimmt.»

(pam)