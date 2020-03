«Wir brauchen eine Ausgangssperre – jetzt»

«Jeder Tag, an dem sich das Virus explosionsartig weiterverbreitet, wird Menschenleben kosten», schreiben Marina Moreno vom Datenunternehmen Novalytica in Bern, Ökonom Nikil Mukerji von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Risikoforscher Adriano Mannino von der Parmenides Stiftung in München-Pullach. Um die Kontrolle über die Virenherde zurückzugewinnen, benötigten wir sofort eine komplette Stilllegung der öffentlichen Aktivitäten. «Es bleibt nur noch eine Massnahme: eine sofortige Ausgangssperre.» Die Leute dürften das Haus nur noch aus drei Gründen verlassen:

1. für Lebensmittel und Medizinisches

2. um Mitmenschen zu helfen

3. für unaufschiebbare Arbeit

Soeben haben die Wissenschafter deshalb eine Corona-Petition gestartet, die sich an die Regierungen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz richtet. Bisher haben sie rund 1500 Menschen unterschrieben.

Schweizer Spitäler bald überlastet?

Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und Dänemark haben bereits Ausgangssperren verordnet. «In Italien haben alle begriffen, dass wir längst im Krieg sind. Diesem Virus muss nun auch in der Schweiz der Kampf angesagt werden. Es geht um Leben und Tod», schreiben die Wissenschaftler. Ohne sofortige drastische Massnahmen würde die Schweiz direkt in die italienische Katastrophe laufen, wo die Spitäler heillos überlastet seien.

Gemäss einer Prognose des Datenunternehmens Novalytica wird bei der aktuellen Wachstumsrate der Corona-Fälle von täglich 36 Prozent die freien Kapazitäten in Schweizer Spitälern in wenigen Tagen erschöpft sein. «Sind die Kapazitäten erschöpft, werden Menschen, die unter normalen Umständen gerettet werden könnten, auf den Intensivstationen aussortiert werden müssen. Das ist in Italien längst bittere Realität.»

Die Leute versammeln sich weiterhin

Die Schweizer Regierung hat am Montag den Lockdown verkündet. Private Veranstaltungen sind verboten, alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wurden geschlossen. Doch trotz der strengen Massnahmen sind hierzulande noch immer grosse Menschengruppen unterwegs.

Auch auf Twitter wird der Ruf nach Ausgangssperren laut. Unter dem Hashtag #AusgangsSperre fordern verschiedene User härtere Massnahmen, um die Epidemie einzudämmen.

Wann kommt endlich die #AusgangsSperre ? In den städtischen Zenten, an den Seeufern zB in #Zürich herrscht #Dichtestress . Nicht nur die Jungen kümmert's nicht. Die 15er des Kantons ZH ist zu lasch #AusgangsSperreJetzt — Stephan Oehen (@stephanoehen) March 17, 2020

