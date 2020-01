«Wir haben keine einzige Schutzmaske mehr»

Das Coronavirus hat die Schweiz erreicht: Am Sonntag meldete das Stadtspital Triemli zwei Verdachtsfälle. Der Ansturm auf Gesichtsmasken zeichnete sich jedoch schon vorher ab: In der Bahnhofapotheke Zürich gingen in den letzten sechs Tagen 24'000 Masken über den Tresen.

Richtige Anwendung

Eine Atemmaske macht laut Platel nur Sinn, wenn sie auch richtig angewendet wird. Der Schutz müsse nach einigen Stunden gewechselt werden. «Einmal getragen, muss die Maske ersetzt werden. Denn, sobald man die Maske entfernt hat, ist der Schutz nicht mehr gewährleistet.» Was Schutzmasken gegen eine Corona-Ansteckung überhaupt bringen, ist umstritten. David Carrington von der University of London sagte der Eine Atemmaske macht laut Platel nur Sinn, wenn sie auch richtig angewendet wird. Der Schutz müsse nach einigen Stunden gewechselt werden. «Einmal getragen, muss die Maske ersetzt werden. Denn, sobald man die Maske entfernt hat, ist der Schutz nicht mehr gewährleistet.» Was Schutzmasken gegen eine Corona-Ansteckung überhaupt bringen, ist umstritten. David Carrington von der University of London sagte der BBC : «Die meisten Viren werden über die Luft übertragen. Die Masken sind aber meist lose, haben keinen Luftfilter und lassen die Augen ungeschützt. Sie bieten keinen effektiven Schutz.»

Wer diese gekauft hat und was sich die Träger davon erhoffen, erklärt Yves Platel, Co-Geschäftsführer der Zürcher Bahnhofapotheke, im Video.





(bz)