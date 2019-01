«Wir können nicht mehr Platz für Gepäck schaffen»

Die doppelstöckigen Intercity-Züge der SBB erhalten ein neues Erscheinungsbild. Sie werden mit neuen Sitzen, Steckdosen und Farben ausgerüstet (20 Minuten berichtete).

Nicht alle sind allerdings von den neuen Farben begeistert. «Ist mir zu hell», schreibt etwa eine Leserin. «Wieso muss immer alles klinisch hell sein?», fragt ein anderer Leser. Bisher seien die Züge sehr gemütlich gewesen.

«Helligkeit im Vordergrund»

Toni Häne, Fernverkehrs-Chef der SBB, sagt zu dieser Kritik, jede Generation habe andere Ansprüche an die Farben. «So gab es früher Phasen, in denen eher mit Holztönen gearbeitet wurde. Ende der 90er-Jahren entschied man sich dann bei den IC2000-Zügen für Grautöne. Heute stellt man wieder die Helligkeit in den Vordergrund.» Insgesamt würden die Züge deutlich aufgewertet.

Ein weiterer Kritikpunkt der Leser: Es gebe zu wenig Raum fürs Gepäck. «Die Ablagen für das Gepäck sind viel zu klein», schreibt Leser Kastrat. Stefan Vögeli, Projektleiter Modernisierung bei der SBB, sagt zu 20 Minuten: «In einem Doppelstockzug ist es schwierig, neuen Stauraum zu generieren. Wir haben diverse Möglichkeiten geprüft, um mehr Stauraum schaffen zu können.» Dass es nicht gemacht werde, habe einen einfachen Grund: «Es würde auf Kosten der Sitzplätze gehen. Das wollen wir nicht.»

Wie die neuen Züge aussehen, was neu wird und was sich die Verantwortlichen von der Sanierung erhoffen, sehen Sie im Video.

So sehen die neuen SBB-Züge aus

