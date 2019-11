«Ich musste weinen, als ich den Inhalt sah»

Cornelia Graetz-Marti (44) aus Rothenburg LU ist eine der Helferinnen beim Adventskalender-umgekehrt. «Ich entdeckte das Projekt letztes Jahr per Zufall. Da es uns als Familie finanziell und gesundheitlich gut geht, will ich Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas zurückgeben. Ich will den Menschen – vor allem Kindern – ein Lächeln ins Gesicht zaubern.» Sie habe letztes Jahr ein Paket verschickt. «Ausserdem musste ich am 24. Dezember einspringen, weil ein anderer Helfer seine Meinung in letzter Sekunde geändert hat.» Sie sei gerade mit ihrer Familie beim Einkaufen gewesene, als Julia Nickel gefragt habe, wer einspringen könnte. «Wir haben alles eingekauft und haben die Familie überrascht. Die waren natürlich baff, aber haben sich extrem gefreut. Auch für uns war es das süsseste Weihnachtsgeschenk.» Auch ein Jahr später stehe sie noch in Kontakt mit den Hilfesuchenden. «Das Projekt verbindet. Es ist nicht etwas kurzfristiges.»