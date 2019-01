«Wir sagen schliesslich auch ‹grüss Gott›»

Im vergangenen August erhielt Orhan E.* eine Busse der Stadtpolizei Schaffhausen, da er seinen Freund mit den Worten «Allahu akbar» begrüsst hatte (20 Minuten berichtete). Der Vorwurf: Erregung öffentlichen Ärgernisses. 150 Franken Busse und 60 Franken Gebühren kosteten ihn diese Worte.

Umfrage Finden Sie es richtig, dass ein junger Mann gebüsst wurde, weil er einen Kollegen mit «Allahu Akbar» gegrüsst hat? Ja, der Ausdruck ist eine Erregung öffentlichen Ärgernisses

Nein, damit wird die Religionsfreiheit verletzt

Mir macht der Ausdruck zwar etwas Angst, aber eine Busse finde ich übertrieben

Ich weiss nicht

Passanten können die Reaktion der Polizei nicht nachvollziehen. Der 33-jährige Sandro zum Beispiel findet: «Wir sagen ja auch ‹grüss Gott›, was eine religiöse Verbindung hat. Dafür werden wir auch nicht gebüsst. Insofern finde ich die Aktion ziemlich unnötig.»

Für Jannis (25) ist der Ausdruck zwar negativ besetzt. Trotzdem findet er die Busse nicht korrekt: «‹Allahu akbar› heisst ja so viel wie ‹Gott ist gross›, und das kann man auch nicht büssen, weil es kein Schimpfwort ist.» Sekundarlehrerin Lisa (29) findet, dass man nicht den ganzen Islam in denselben Topf werfen und alle Muslime als Terroristen bezeichnen sollte. «Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass die Begrüssung als Provokation gesehen werden kann.»

Diskussionen über Religionen sind für Fabian (24) immer ein heikles Thema. Die Grenzen von erlaubt und nicht erlaubt sind hauchdünn: «Ich kann beide Seiten gut nachvollziehen. Die Aufregung des Mannes und die Reaktion der Polizei in Zeiten von Anschlägen sind nachvollziehbar.»

Das sagen Muslime dazu

«Niemand, den ich kenne, benutzt den Begriff ‹Allahu akbar› zur Begrüssung, das würde auch keinen Sinn machen», sagt der Muslim Ömer K.*. Im Gespräch mit Kollegen komme die Formel höchstens bei einem Witz auf. «Etwa, wenn ich meinen Kollegen frage, wohin wir als Nächstes in die Ferien reisen sollen und er ‹Mekka› antwortet und wir dann beide ‹Allahu akbar› sagen und darüber lachen.»

Aber auch K. würde sich unwohl fühlen, würde jemand in der Stadt laut «Allahu akbar» rufen. Trotzdem findet er die Busse übertrieben. «Der Typ hatte keine böse Absicht, hat nicht herumgeschrien, sondern nur seinen Kollegen so begrüsst – solange man niemandem schadet, sollte das noch möglich sein», so K.

«Eingriff in Religionsfreiheit»

Auch der Schweizer Muslim Hayrettin A.* findet die Busse übertrieben. Um den Tatbestand des öffentlichen Ärgernisses zu erfüllen, müssten mehrere Leute durch die Äusserung von E. gestört worden sein. Jedoch gibt er zu: «Der Ausdruck ‹Allahu akbar› ist in der westlichen Kultur negativ konnotiert, da islamistische Terroristen den Begriff für sich vereinnahmten.»

Da E. aber keine strafbare Handlung an den Tag gelegt und den Begriff einzig zur Begrüssung benutzt habe, sei die Busse als fundamentalen Eingriff in die Religionsfreiheit zu verstehen. «Auf Deutsch gibt es auch Ausdrücke wie ‹grüss Gott›, daran stört sich auch niemand», sagt A.

*Namen der Redaktion bekannt



(nzy/dk)