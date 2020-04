Gesundheitsminister Alain Berset zeigte sich am Montagabend zufrieden damit, wie sich die Bevölkerung in über die Ostertage verhalten hat. Es sei ein Signal, dass sich die Schweiz langsam in die Richtung von Massnahmelockerungen begeben könne. «Aber wir sind sicher nicht am Ende», betonte Berset.

Es sei nicht schlecht gelaufen, man müsse den Leuten dafür danken, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Montagabend gegenüber Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Der Bundesrat habe immer betont, dass es nicht der Moment sei, ins Tessin oder in eine andere Gegend zu fahren. Die Bevölkerung habe sich daran gehalten, darüber sei er froh.

Berset: Nächste Schritte müssen bescheiden sein

Zur Gefahr einer zweiten Welle bei einer zu raschen Lockerung der Massnahmen sagte Berset, dass in diesem Punkt Ungewissheit herrsche. Andere Länder, die die Massnahmen gelockert hätten, seien daran, diese wieder zu verschärfen. «Wir werden alles tun, damit wir die Massnahmen lockern können, ohne das Risiko zu haben, die Massnahmen später wieder verschärfen zu müssen», sagte Berset.

Die nächsten Schritte müssten aber bescheiden sein. Denn die vulnerablen Personen würden weiterhin besonders betroffen sein - bis es einen Impfstoff gebe, und das werde noch dauern. Deshalb sei es wichtig, dass sich die Bevölkerung weiterhin an die Regeln beim Abstandhalten und an die Hygienemassnahmen halte.

(sda)