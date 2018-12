«Wir stellen immer wieder technische Mängel fest»

Über 40 Verletzte und ein Todesopfer: Dies ist die Bilanz nach dem schweren Unfall eines Cars in Zürich. Das Unglück ereignete sich am frühen Sonntagmorgen. Der Car war auf dem Weg von Genua in Italien nach Düsseldorf in Deutschland.

Wie die Kantonspolizei Uri gegenüber «Blick» sagt, würden sie regelmässig Cars aus dem Verkehr ziehen. Erst vergangenen Freitag hätten sie in Erstfeld eine Kontrolle an 18 Reisecars durchgeführt. Das Ergebnis: Neun Fahrzeuglenker erhielten demnach eine Anzeige, sechs Anzeigen gab es wegen technischer Mängel und drei Cars durften gar nicht mehr weiterführen.

«Die stillgelegten Reisecars waren voller Passagiere. Für Personen sind ernsthafte technische Mängel ein Sicherheitsrisiko», so Polizeikommandant Reto Pfister zum «Blick». Und er ergänzt: «Bei Kontrollen auf der Nord-Süd-Achse stellen wir leider immer wieder technische Mängel an Reisecars fest.»

(roy/20 Minuten)