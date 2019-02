«Wir wollen Scheintote vor dem Tod retten»

Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Du merkst, wie du langsam weggleitest, dein Puls ist kaum spürbar. Plötzlich bist du weg, aber nicht tot. Nach einer Weile öffnest du deine Augen und merkst, dass irgendetwas nicht stimmt. Es ist dunkel, eng. Du tastest deine Umgebung ab und merkst: Du liegst irrtümlich in einem Sarg. Du schreist, drückst und kratzt. Vergebens. Niemand kommt, um dich zu retten.

Januar 2019: Während einer Feier mit Freunden brach eine Frau (62) in Russland zusammen. Als später der Mitarbeiter einer Leichenhalle eine Namensmarkierung anbringen wollte, erwachte sie. Doch die Geschichte nahm dennoch ein tragisches Ende: Die Frau starb am selben Tag an einer Unterkühlung.



Februar 2018: Die Brasilianerin Rosangela Almeida dos Santos (37) wurde unabsichtlich lebendig begraben. Tage später meldeten Nachbarn, die neben dem Friedhof wohnten, Schreie, Klopfen und Stöhnen. Es kam aus dem Steingrab. Als die Familie den Grab öffnete, war es zu spät. Rosangela Almeida dos Santos Körper war noch warm, an der Innenseite des zugenagelten Holzsarges waren Blutspuren zu erkennen.



Februar 2014: Den Schock seines Lebens hatte wohl auch ein Bestatter aus dem US-Bundesstaat Mississippi: Als er die vermeintliche Leiche eines Mannes (78) aufbahren wollte, gab dieser plötzlich ein Lebenszeichen von sich.



September 2013: Nach einem Unfall in Schleswig-Holstein konnten Sanitäter bei einer 72-jährige Frau keinen Puls fühlen. Auf der Pathologie fing die Frau im Leichensack an zu zappeln. Sie verstarb jedoch im Spital.



Februar 2013: In der Leichenhalle des Humber River Hospital in Toronto war gerade ein angeblich toter Säugling eingeliefert worden und zwei Polizisten sollten den leblosen Körper bewachen, bis der Gerichtsmediziner eintraf. Doch dann geschah das Unfassbare: Nach eineinhalb Stunden des Wartens bewegte sich unter dem Leichentuch auf einmal etwas. Die Beamten hoben das Tuch und tasteten den Puls des Babys ab. Zur ihrer Verblüffung spürten sie einen schwachen Herzschlag. Eine starke Unterkühlung hatte dazu geführt, dass das Kind für tot erklärt wurde, obwohl es noch mit einem minimalen Kreislauf am Leben war.



April 2012: Die Argentinierin Amalia Bouter wollte noch einmal ihr totes Baby sehen. In der Leichenhalle öffnete man den Sarg. Der kleine Körper war mit einem Plastiktuch bedeckt. Die Mutter berührte den Kopf des Babys. Diesem entfuhr ein kleiner Seufzer. Bouter: «Es war, als hätte sie sich mir zugedreht und Mama gesagt.»



Februar 2010: Eine irrtümlich für tot gehaltene Frau (45) wachte in einem Bestattungsinstitut in Kolumbien auf. Der Bestatter war gerade dabei, sie für die Aufbahrung mit Formalin zu behandeln.



«Genau solche Situationen wollen wir vermeiden», erklärt Alban Salihu. «Unsere Technologie soll Scheintote vor dem Tod retten.» Der Geschäftsführer von End Life Technologies hatte die Idee zusammen mit seinem Kollegen Artist Saliu. «Wir interessieren uns seit längerem für den Scheintod. Ausgelöst wurde unser Interesse durch einen Vorfall in der Familie eines gemeinsamen Freundes im Ausland.»

Ihre Idee hätten die beiden auch mit Ricardo Torriani, Arzt aus Winterthur und Präsident des kantonalen Berufsverbands Hausärzte Zürich, besprochen. «Wir wollten offene Fragen mit ihm klären. Auch er war der Meinung, dass eine solche Technologie benötigt wird, um zukünftig menschliches Versagen zu verhindern.» Obwohl in der Schweiz ein Begräbnis erst nach 48 Stunden erlaubt ist, findet Torriani die Erfindung wichtig: «Wie lange Scheintote überleben, ist nicht genügend erforscht. Die Körperfunktionen laufen auf einem Minimum, sodass sie sicher auch länger als 48 Stunden aufrechterhalten werden können.» Es sei eine Urangst des Menschen, lebendig begraben zu werden. Torriani: «Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die so ein Produkt haben wollen.»

End Life Technologies bietet in einem Gesamtpaket eine Sauerstoffmaske und ein Arm-Gadget, das ab der offiziellen Todeserklärung getragen wird. Dieses verbindet den Scheintoten mit dem Leistungszentrum. Auch ein Einbaukit für den Sarg ist geplant. Dieses beinhaltet vier Sensoren, die alle paar Minuten dem System Statusabfragen senden. Weiter lässt sich im Sarg ein SOS-Gadget einbauen. Der Button stellt eine direkte Verbindung zur Aussenwelt her.

Weder den beiden Entwicklern noch dem Arzt sind Scheintot-Fälle in der Schweiz bekannt. Torriani: «Das Problem ist, dass es naturgemäss eine hohe Dunkelziffer gibt, auch wenn das Phänomen sicher selten ist.» 2002 gab der Rechtsmediziner Wolfgang Huckenbeck in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» an, dass nach Einschätzung in Deutschland pro Jahr mindestens zehn Scheintote beerdigt werden. Auch aus anderen Ländern sind Scheintot-Fälle bekannt (siehe Box).

«Natürlich sind wir froh, wenn uns die 20-Minuten-Leser ein Feedback geben, ob so etwas überhaupt gefragt ist. Wir sind auch Veränderungen gegenüber offen.» Denn bevor ihre Technologie auf den Markt komme, werde sie von Torriani und seinen Kollegen getestet. «Auch die Allianz wird unser Produkt abnehmen und mit einem Pflichtenheft sowie einem Testdrehbuch testen.» Die Kollegen haben bereits eine provisorische Patentanmeldung für 152 Länder.

