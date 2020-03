«Wurde aus WG gemobbt, weil ich Ärztin bin»

In England wird das Pflegepersonal, das Coronavirus-Patienten betreut, teils heftig beleidigt. Das sagt Susan Masters, Direktorin des Royal College of Nursing in London. «Krankenschwestern werden als ‹Virenschleudern› bezeichnet. Dieses abscheuliche Verhalten muss gestoppt werden.»

I am speaking up for nurses and nursing in every possible setting. Today I hear from community nurses that they are being heckled at and verbally abused in the street and called “ disease spreaders “ .This is abhorrent behaviour it must stop . Please RT @SteveJFord @ShaunLintern