«Wurde im Europa-Park wie ein Verbrecher behandelt»

Hunderte Schweizer handelten sich letztes Jahr eine Anzeige an, weil sie beim Eingang in den Europa-Park in Rust (D) mit CBD-Hanf erwischt wurden. Anders als in der Schweiz, ist dieser in Deutschland illegal. Wie vielen anderen war das auch Kevin Neff (26) aus Bülach nicht bewusst: «Ich rauche gelegentlich CBD – als Genussmittel. Hätte ich vom Verbot gewusst, hätte ich sicher keines in den Park mitgenommen.» So hatte er letzten Sommer etwa zwei Gramm CBD in der Tasche, als er von der Park-Security am Eingang festgehalten wurde.

«Die Kontrollen waren rigoros», erzählt er. Die Security hätten bei fast allen Besuchern Taschen und Rucksäcke durchwühlt. «Die ‹Sicherheitsbuben› konnten ihr Glück kaum fassen, als sie bei mir fündig wurden.» Er habe ihnen erklärt, es handle sich um harmloses CBD. Die Parkwächter hätten sich aufgespielt und ihn harsch zurechtgewiesen. «Ich wurde vor der wartenden Besucherschlange blossgestellt und wie ein Verbrecher behandelt.» Nach Einzug der Hanfblüten und Abgabe seiner Personalien durfte Neff in den Park.

«Keine Busse erhalten»

Ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Freiburg sagte gegenüber der «Aargauer Zeitung»: Wer in Deutschland mit CBD-Hanf erwischt werde, müsse mit einer Anzeige rechnen, selbst bei geringen Mengen. «Es ist ein Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz.»

Kevin Neff kam ungeschoren davon; er wurde nicht gebüsst. Zwei Wochen später erhielt er einen Brief der Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau. «Darin stand, dass von einer Strafverfolgung abgesehen wird. Offenbar haben die Behörden gemerkt, dass es sich um eine Lappalie handelt», so Neff. Ob das die gängige Praxis ist bei Schweizern, die in die CBD-Falle tappen, oder ob auch Bussen ausgesprochen werden, ist unklar. Die Freiburger Staatsanwaltschaft war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Wechselnde Rechtslage und Handhabung

Der Europa-Park verteidigt die Kontrollpraxis am Eingang. Zur Sicherheit der Besucher würden die meisten Taschen der Gäste durchsucht, der Sicherheitsdienst agiere vorschriftsmässig. Das Mitführen von CBD-Hanf verstosse gegen das Betäubungsmittel-

gesetz, Fehlbare würden der Polizei gemeldet. «Ist der Gast kooperativ, wird er aber nach wenigen Minuten in den Park entlassen», betont Sprecher Daniel Westermann.

Ein Grund für das strikte Vorgehen im Europa-Park ist, dass sich in Deutschland beim CBD die Rechtslage in den letzten Monaten immer wieder geändert hat – oder sie regional anders ausgelegt wird. Grundsätzlich sind CBD-Produkte mit einem THC-Gehalt unter 0,2 Prozent erlaubt. Die Cannabispflanze indes gilt als Betäubungsmittel. Landesweit gibt es Hunderte Shops, die CBD-Produkte verkaufen. Am Donnerstag wurden bei einer grossen Polizei-Razzia in Bayern und Baden-Württemberg diverse CBD-Shops geschlossen. Laut der «Süddeutschen Zeitung» aber vorab darum, weil dort auch illegale Drogen verkauft wurden.

Nicht überall kommen CBD-Raucher im Ausland so glimpflich davon wie Kevin Neff.



