Maurer schwärmt von Trump und Xi

Ueli Maurer hat in diesem Frühling US-Präsident Donald Trump und wenig später den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping getroffen. In einem Interview schaute er auf die Begegnungen zurück.

Für den starken Mann in China fand der Bundespräsident nur lobende Worte. «Ich finde Gespräche mit Präsident Xi ausserordentlich spannend. Er ist sehr offen», sagt er zu SRF. Selbstverständlich redeten sie, wie es immer erwartet werde, über Menschenrechte oder über wirtschaftliche Beziehungen.

«Wir reden schnell über Musik»

«Er ist sehr interessiert an Europa, an der EU. Wir reden aber jeweils sehr schnell über Musik. Seine Frau ist Sängerin. Ich habe eine Tochter, die Musik studiert hat und dann wird es immer spannend.» Xi sei, wenn er das als kleiner Präsident der Schweiz sagen dürfe, «wie ein guter Kollege. Mit ihm kann man sich austauschen. Ich schätze ihn sehr».

Den Einwurf des Journalisten, dass in Europa viele warnten, mit den Chinesen zu paktieren und sich instrumentalisieren zu lassen, liess Maurer kalt: «China ist eine Weltmacht, wirtschaftlich sehr stark. Natürlich vertritt es seine Interessen, aber welcher Staat macht das nicht?» Für China sei es wichtig, einen neutralen Partner wie die Schweiz zu haben. Und China sei ein interessanter Partner für die Schweiz.

«Mit Trump kann mit Dinge per Handschlag machen»

US-Präsident Donald Trump liess der Schweiz bereits zum 1. August gratulieren. Auch ihn lobte Maurer überschwänglich: «Persönlich hatte ich den Eindruck, dass Trump völlig anders ist, als man ihn bei uns in den Medien darstellt. Sehr angenehm, sehr offen, sehr freundlich, humorvoll, ein guter Gesprächspartner, interessiert, neugierig.»

The @WhiteHouse congratulates Switzerland and #BPUeliMaurer on the occasion of the upcoming #SwissNationalDay: "The U.S. greatly values your friendship and steadfast commitment to our common interests." We wish everyone a happy August 1st! 🇨🇭 @SwissMFA https://t.co/ZWBovKTbUX