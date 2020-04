«Zu meinem Schutz wohne ich im Airbnb»

Ein Corona-Fall im nächsten Umfeld. Wovor viele Angst haben, ist für ihn wahr geworden: M. L.s* (28) Freundin wurde positiv auf Covid-19 getestet. Sie verbringt die vorgeschriebene Quarantäne in ihrer gemeinsamen Wohnung. M. L. isoliert sich deshalb die nächsten zwölf Tage in einer Unterkunft, die er über Airbnb gemietet hat.

Umsatzeinbruch bei Airbnb

Der Online-Zimmervermittler warnt einem Medienbericht zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie vor einem Umsatzeinbruch in diesem Jahr. Die Erlöse könnten nach Berechnungen von Airbnb um 54 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Dollar fallen, berichtet das Portal The Information. Es handele sich um eine vorläufige Kalkulation, da die Dauer der Auswirkungen der Pandemie auf die Reisebranche nicht vorhergesagt werden könne. Airbnb hat sich nach eigenen Angaben bereits eine Investition in Höhe von einer Milliarde Dollar von den beiden Beteiligungsgesellschaften Silver Lake und Sixth Street Partners gesichert. Unter dem Druck der Coronavirus-Krise setzte Airbnb Insidern zufolge bereits den Rotstift an. Die US-Firma hat früheren Plänen zufolge ihren Börsengang für September 2020 angepeilt. (Reuters)

Seine Freundin arbeitet in einem Spital in einem anderen Kanton. Weil sie manchmal im Personalzimmer des Spitals übernachtet, hat M. L. seine Freundin seit dem positiven Testergebnis vor einer Woche nicht mehr gesehen.«Damit besteht eine reelle Chance, dass ich mich noch nicht angesteckt habe», sagt M. L. «Aber wenn ich die nächsten zwölf Tage mit ihr in Quarantäne verbringe, erwischt mich das Virus wahrscheinlich auch.»

Übertragung durch Gäste

Ist es überhaupt zu verantworten, in diesen Zeiten Wohnungen an Fremde zu vermieten? Schliesslich könnten Infizierte das Virus in die Wohnung schleppen und es so an den nächsten Mieter weitergeben. Um die Übertragung zu verhindern, gibt Airbnb seinen Gastgebern genaue Vorschriften, wie die Wohnungen geputzt werden sollen, und schränkt Konten von Nutzern, die ihre Corona-Erkrankung gemeldet haben, ein.

Geputzt wird mit Maske

20 Minuten hat mehrere Vermieter angeschrieben, die nach wie vor Wohnungen oder Zimmer auf Airbnb ausschreiben. Es gebe kaum noch Reservationen, fast alles sei storniert worden, tönt es unisono von mehreren Gastgebern auf Airbnb. Das berichtet auch Matusch Husar. Er vermietet auf Airbnb zwei Wohnungen in Zürich-Oerlikon. «Obwohl der Preis sehr niedrig ist, haben wir zurzeit fast keine Anfragen.» Angst vor einer Ansteckung habe er keine, da kein direkter Kontakt zu den Gästen bestehe. «Die Dame, die die Wohnungen reinigt, trägt eine FFP3-Maske.»

Ähnlich tönt es auch bei Cristian Preuss. Er vermietet seine Wohnung in Zürich, zurzeit ist er in Brasilien. «Bei Buchungsanfragen werden die Leute kaum erzählen, dass sie das Virus haben – also liegt es in meiner Verantwortung, wenn ich eine Anfrage annehme.» Airbnb gebe den Gastgebern Tipps, diese solle man auch befolgen, findet Preuss. «Die Hygiene ist sehr wichtig. Geputzt wird mit Maske und Handschuhen.» Aber auch seine Wohnung steht schon länger leer. Bloss eine Buchung gab es seit dem 10. März: «Eine Zürcherin, die Beziehungsprobleme hatte.»

«Ich freu mich auf das Wiedersehen»

M. L. geht es gut in seinem Airbnb, die Arbeit im Homeoffice lenke ihn ab. «Aber klar vermisse ich meine Freundin sehr, vor allem, weil wir uns vor der Quarantäne auch schon länger nicht mehr gesehen hatten.» Er freue sich auf das Wiedersehen. Bald steht dem nichts mehr im Wege: M. L. ist nach wie vor symptomfrei. Falls dies so bleibt, kann er die Isolation kommende Woche verlassen.

*Name der Redaktion bekannt.