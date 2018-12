Hans-Jörg ist der netteste Pendler der Schweiz

Eine Zugfahrt ohne Billettkontrolle muss Hans-Jörg Stark zurzeit als geradezu bedauerliche Erfahrung abbuchen. «Es ist schade, wenn ich nicht kontrolliert werde. Ich möchte die Guetsli dem Personal doch persönlich übergeben», erklärt Stark, der zurzeit vor allem zwischen Basel und Bern pendelt. Bis Weihnachten geht der Basler morgens nur noch mit Guetsli bepackt aus dem Haus. «Ich rechne damit, dass ich pro Zugfahrt bis zu drei Säckchen brauche. Muss ich umsteigen, nehme ich natürlich noch mehr Guetsli mit.»

Umfrage Was halten Sie von der Guetsli-Aktion? Toll, da mache ich gleich mit!

Das ist eine schöne Geste.

Auch andere Berufsleute verdienen eine solche Wertschätzung.

Davon halte ich nicht viel.

Weiss nicht.

Ich mache so was auch schon.

Mit den selbst gebackenen Mailänderli will sich der Pendler bei den Zugbegleitern der SBB und anderen Bahnbetreibern in der Adventszeit für ihren täglichen Einsatz bedanken. «Die Zugbegleiter machen einen super, aber auch einen schwierigen Job und haben deshalb mehr Wertschätzung verdient.» So gebe es Situationen, in denen sich die Passagiere bei den Zugbegleitern beklagten. «Dafür reicht eine Türstörung oder ein drei Minuten verspäteter Zug.»

«So eine Geste ist echt Hammer!»

Das bisher beschenkte Personal habe auf das Dankeschön unterschiedlich reagiert. «Ein Zugbegleiter etwa nahm das Säckchen einfach entgegen. Eine Zugbegleiterin war so berührt, dass sie sich danach nochmals in einem E-Mail bei mir bedankte.» L. G. A. bedankt sich auf Twitter herzlich für die schöne Überraschung: «So eine Geste ist echt Hammer!» Damit mache Stark die SBB nicht zu einem Unternehmen, sondern zu einer Familie, schwärmt die beschenkte Person auf Twitter. Stark berichtet, abends, wenn der Zug weniger besetzt sei, besonders schöne Begegnungen erlebt zu haben. «Die Zugbegleiter haben dann auch etwas Zeit, um ins Gespräch zu kommen.»

Passend zum Logo der SBB hat der Hobbybäcker die offizielle Ausstechform der SBB mit dem Doppelpfeil-Logo gewählt. «Da mit dem Original-Förmchen gestochene Guetsli ziemlich gross sind und diese daher im Gepäck zerbrechen können, habe ich das Originalförmchen via 3-D-Digital-Scan und 3-D-Plotter verkleinert und reproduziert.» Manchmal steht er abends nach der Arbeit in der Küche und sticht Mailänderli aus. «Auf Vorrat backen kommt nicht infrage. Das Personal soll möglichst frische Guetsli bekommen», betont er.

Reisen und schenken

Wie viele Säckli er bis jetzt verteilt hat, weiss Stark nicht. «Ich habe sie nicht gezählt. Wichtig ist mir, dass ich immer Nachschub bereithabe.» Nächste Woche verbringt er ein paar freie Tage in der Innerschweiz. «Ich reise dann mit dem Zug. Ganz klar ist, dass ich auch in meiner Freizeit nur mit Guetsli-Säckli in den Zug steige.»

Stark arbeitet zwar bei der SBB als Innovation Manager, führt die Guetsli-Aktion aber auf rein privater Basis aus. «Ich freue mich, wenn auch andere Pendler dem Zugpersonal ihre Wertschätzung ausdrücken.» Bei der SBB kommt die Aktion gut an. «Dem Personal Guetsli zu verteilen, ist eine schöne Aktion», sagt Sprecher Jürg Grob. Erfreulich sei, dass sich auch unter dem Jahr hin und wieder Passagiere aus freien Stücken beim Personal bedankten.