Spätester Hitzetag der Geschichte gemessen

Der Sommer zeigte heute auf der Alpennordseite nochmals sein wahres Gesicht. In Chur war es heute über 30 Grad heiss. Damit knackte das Wetter den Hitzerekord um zwei Tage: Der bisherige Rekord wurde 1947 am 19. September aufgestellt.

In der Nacht zum Samstag erreicht uns allerdings eine Kaltfront. Die Schneefallgrenze sinkt bereits auf 2000 Meter.

Am Montag zieht gar Ex-Hurrikan Florence nördlich vorbei. Ausläufer bringen Böenspitzen bis gegen 100 Kilometer pro Stunde. Bereits am Freitag ziehen Windböen über die Schweiz.

