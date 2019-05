So sind eure Eltern drauf, wenn ihr auswärts schlaft

TikTok-Star Maja entlockte ihren über 200'000 Followern schon allerlei Antworten. So wollte die deutsche Teenagerin etwa wissen, wie deren Verhältnis zu ihrem Crush sei oder ob sie in einem Haus oder in einer Wohnung wohnten. Auch zu einer ihrer neusten Fragen diskutieren ihre Follower eifrig mit. «Dürfen Burschen bei euch übernachten?», fragte sie und erntete dafür über 5000 Kommentare.

Die Pyjama-Partys mit dem anderen Geschlecht beschäftigen auch Schweizer Teenager regelmässig. Zu welchem Typ gehörst du?



Die Behüteten

Das andere Geschlecht interessiert sie nachts nicht mehr als tagsüber. Doch ein viel zu frühes Grosselternglück ist für ihre fürsorglichen Eltern eine Horrorvorstellung. Deshalb sprechen sie lieber einmal zu viel über Verhütung. Als sie an einer Party mit Mädchen und Buben habe übernachten wollen, hätten ihre Eltern sie auf das Thema Verhütung angesprochen, sagt die 17-jährige Laura (siehe Video). Sie habe deswegen lachen müssen. «Ich war noch gar nicht so weit. Ich habe noch keinen Freund. Darum geht das noch nicht so schnell.»

Die Secondos

In einigen Kommentaren von Majas TikTok-Profil witzeln Secondos darüber, dass ihre Mutter «den Terlik rausholen» würde, sollten sie beim anderen Geschlecht übernachten wollen. Terlik bedeutet auf Türkisch Hausschuh. Damit meinen sie also, dass ihre Eltern eher einen Schuh nach ihnen werfen würden, als das Übernachten mit dem anderen Geschlecht zu erlauben. Andere schreiben deutlich: «Nein, türkische Eltern erlauben es nicht.»

Die Coolen

Der Fall ist für diese Mädchen und Jungs klar: Lädt das andere Geschlecht zum Übernachten ein, dann nicht, weil es Netflix schauen und Chips essen will. Ihre Eltern informieren sie möglichst unaufgeregt über die nächtliche Abwesenheit. Auch Mika erhielt einst eine Einladung von einer Kollegin, an der er «andere Interessen» hatte. Er habe seine Eltern dann gesagt, er gehe zu einer Kollegin übernachten. «Sie sagten dann: ‹Ja, mach dein Ding›», verrät der 17-jährige Lernende.

Die Separatschläfer

Besuch inklusive Übernachtung des anderen Geschlechts ist grundsätzlich erlaubt. Zur Bedingung machen die Eltern aber eine absolute Trennung. Lara (13) sagt: «Meine Mutter findet es in Ordnung, solange er auf dem Sofa schläft und ich in meinem Zimmer oder umgekehrt.» Sie dürfe mit Jungs einfach nicht im gleichen Raum übernachten, so die Schülerin.

Die Ungebundenen

Diese Jungen und Mädchen haben noch gar nie daran gedacht, ihr Bett mit einer anderen Person zu teilen. In einem Kommentar schreibt jemand, dass er oder sie höchstens den eigenen Freund ins Bett lassen würde – gäbe es dann einmal einen. Auch Renée beschäftigen Übernachtungen mit Jungs nicht. «Das ist momentan noch keine Frage, da ich keine männlichen Kollegen habe», sagt die 17-jährige Schülerin.

Die «Ehepaare»

Sie haben schon längst eine Freundin oder einen Freund und schlafen fast so regelmässig im gleichen Bett wie Ehepartner. Ihre Eltern wissen über die Beziehung Bescheid. Nachts liegen sie ruhig im Bett und wissen: «Wenn da was passiert, dann nur mit Pille und Kondom.» Gerade heute habe seine Freundin wieder bei ihm übernachtet, sagt etwa Giosue. «Meine Eltern finden es voll okay», so der 17-jährige Praktikant. Die Eltern machten sich aber auch zu Recht Sorgen, wenn ihre Kinder beim anderen Geschlecht übernachteten. «Keine Eltern wollen, dass ihre Kinder schon mit 17 Eltern werden.»





Die Schwindler

Weil sie genau wissen, dass ihre Eltern die Übernachtung beim Schwarm nicht dulden, schieben sie Kollegen vor. «Wenn ich einen Freund hätte, wäre ich bereit, heimlich bei ihm zu übernachten», sagt ein befragtes Mädchen. Im Nachhinein würde sie den Eltern aber davon erzählen. «Ich will sie ja nicht anlügen», sagt die Schülerin.

Die Zusammenklebenden

Zutritt zum Schlafraum hat nur der eigene Partner. Würde die Freundin oder der Freund plötzlich Kollegen oder Kolleginnen das Bett anbieten, grenzte dies in den Augen dieser Teenager an Hochverrat. Auch eine Userin schreibt auf Tiktok: «Nur der Freund darf im Bett pennen, andere Jungs haben da nichts zu suchen.»