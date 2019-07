Schweiz lässt Ägypter (28) nicht mit Elsa (99) feiern

Am 29. August wird Elsa S.* 100 Jahre alt. Ihre Tochter, Erika S.*, möchte ihr einen ganz speziellen Wunsch erfüllen und den 28-jährigen Ägypter Abanoub G.* ans Schweizer Fest einladen, wie die Frau erzählt. Für S. ist er ein Held: Der Mann habe ihr vor zwei Jahren nach einem Tauchunfall in Ägypten das Leben gerettet, indem er in einer Apotheke erkannt habe, dass sie unter akutem Sauerstoffmangel litt. Seither pflegt Erika S. einen regen Telefonkontakt mit ihm, auch ihre Mutter hat ihn auf diese Weise kennen gelernt.

Erika S. und Abanoub G., ihr Retter (Bild: privat) Erika S. und Abanoub G., ihr Retter (Bild: privat)

Die Schweiz verweigert G. die Einreise für den runden Geburtstag der Mutter. Sein Visumsantrag wurde abgelehnt, da eine Abreise nach Ablauf des Visums als nicht hinreichend gesichert erachtet wird. Gegen diesen Entscheid der Schweizer Botschaft in Kairo vom 7. April 2019 erhob Erika S. Einspruch beim Staatssekretariat für Migration (SEM). Dort blieb man beim Entscheid. Vier Tage später reichte Erika S. eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen ein. In einer Antwort hiess es, ihre Beschwerde könne aufgrund der grossen Auslastung erst nach August bearbeitet werden. Zu spät also für den 100. Geburtstag von Elsa S.

«Würde 30'000 Franken Kaution bezahlen»

Erika S. ist am Boden zerstört: «Ich finde es traurig, dass einer 100-jährigen Frau ein solcher Wunsch ausgeschlagen wird. Das SEM meinte noch, meine Mutter könne selbst nach Ägypten fliegen, um Abanoub zu sehen. Wie soll das für eine 100-Jährige mit Rollator machbar sein?», sagt S. Sie ist sicher, dass die Behörden den Eindruck hätten, dass G. in der Schweiz bleiben wolle und nur unter dem Vorwand des Geburtstags in die Schweiz reise.

Es gehe um eine bis höchstens zwei Wochen, während derer G. die beiden Frauen in der Schweiz besuchen würde, so Erika S. «Ich hätte als Garantie sogar eine Kaution von 30'000 Franken bezahlt, für den Fall, dass er hier untertauchen würde. Ich bin doch nicht bescheuert und lasse mich ohne Weiteres um so viel Geld bringen.» Zwar verstehe sie, dass eine gewisse Vorsicht seitens der Behörden in entsprechenden Fällen angebracht sei, doch sie lege ihre Hand für G. ins Feuer. Dass er jung, unverheiratet und kinderlos sei, habe wahrscheinlich das Misstrauen der Behörden geweckt.

«Ich liebe meinen Job in Ägypten»

20 Minuten hat Abanoub G. telefonisch kontaktiert. Auch der junge Mann erzählt die Geschichte, wie er Erika S. nach einem Tauchunfall rettete. Er habe sie ins Spital gebracht und ihr geholfen, mit den Ärzten zu kommunizieren, da er fliessend Deutsch spreche. Danach habe er oft nach ihr gesehen. «So ist eine Freundschaft entstanden.» Erikas Mutter habe er per Telefon kennen gelernt. Es sei ihr ausdrücklicher Wunsch, ihm persönlich zu danken. «Ich hoffe noch immer, dass es irgendeine Lösung gibt, damit ich Elsa kennen lernen kann, auch wenn ich wirklich nicht mehr weiss, welche.» Im Ausland sei er noch nie zuvor gewesen, dass es so schwierig würde, hätte er nicht erwartet.

«Erika wollte, dass ich länger bleibe als eine Woche. Ich sagte ihr, dass das nicht gehe. Ich kann nicht mehr als zehn Tage vom Arbeitsplatz fernbleiben», sagt der 28-Jährige. Er habe alles versucht, sei mehrmals bei der Schweizer Botschaft vorbeigegangen und habe das Visum bereits bezahlt. «Ich weiss wirklich nicht, was ich noch tun kann, damit man mir glaubt. Die Behörden haben all meine Angaben und wissen, dass ich hier gut verdiene. Ich bin verzweifelt.» Er habe keinen Grund, in der Schweiz bleiben zu wollen. Er liebe seinen Job als Rechnungsprüfer in einer Apotheke. Sein ganzes Leben spiele sich in Ägypten ab.

Knapp 5000 Visumsanträge aus Ägypten

Beim SEM äussert man sich nicht zu Einzelfällen. Klar ist aber: Wer aus Ägypten in die Schweiz einreisen und sich maximal 90 Tage hier aufhalten will, braucht ein Schengen-Visum des Typs C. Reisende aus über 100 Ländern weltweit müssen ein solches Visum beantragen, wenn sie die Schweiz besuchen wollen. Im vergangenen Jahr haben über 4900 Ägypter ein Visum des Typs C oder A (Flughafentransit) für einen Schweiz-Aufenthalt beantragt, über 710 Anträge wurden abgelehnt.

2018 wurden insgesamt 487'850 C- und A-Visa ausgestellt, wie SEM-Zahlen zeigen. 43'921 Anträge hingegen wurden abgelehnt, das entspricht rund 8 Prozent der Gesamtzahl von über 561'000 Anträgen. Die meisten stammten aus Indien, China, Thailand und Kosovo. Als Einreisegrund verwiesen gut 62 Prozent der Antragssteller auf «Tourismus», rund 15 Prozent gaben an, Familie oder Freunde besuchen zu wollen. Statistiken, die beleuchten, wie viele Personen nach einem bewilligten Aufenthalt hierzulande untertauchen, gibt es keine.

(jk)