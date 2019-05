Ärzte kritisieren HIV-Selbsttest der Migros

Für 24.95 Franken kann man in der Migros den HIV-Selbsttest «Exacto» kaufen. Die Walliser Ärztevereinigung kritisiert allerdings die Zuverlässigkeit des Produkts.

Wie die SRF-Sendung «HeuteMorgen» berichtet, zeigt der Test erst drei Monate nach der Ansteckung das korrekte Ergebnis an. Die Betroffenen könnten sich also in falscher Sicherheit wiegen. Dazu besteht auch die Gefahr, dass ein falsches positives Ergebnis angezeigt wird, obwohl man nicht am Virus erkrankt sei.

Monique Lehky-Hagen von der Ärztegesellschaft: «Wir möchten verhindern, dass die falschen Leute den Test machen, dann alleine zuhause sitzen und in Panik geraten.» Man muss wissen, dass der Test nicht zuverlässig ist, für Personen, die kein Risiko eingegangen sind. Die Gesellschaft rät dringend dazu, einen HIV-Test unter fachkundiger Beratung durchzuführen.

Daten werden nicht weitergegeben

Ebenfalls für Unverständnis bei Lehky-Hagen sorgt die Einführungsaktion 20-fache Cumuluspunkte, sollte man sich den «Exacto» kaufen. «Wir raten stark davon ab, eine solche Kundenkarte beim Kauf eines HIV-Tests zu benutzen.» Schliesslich könnten die Daten weitergegeben werden.

Migros-Sprecher Patrick Stöpper betont allerdings, dass die Daten in der Hand des Unternehmens bleiben. Mit den Punkten registriere man lediglich das Einkaufsverhalten. Ausserdem besteht keine Pflicht, die Cumulus-Karte zu verwenden. Stöpper: «Wer einen Selbsttest unbedingt anonym durchführen will, dem sind die Cumulus-Punkte in diesem Moment egal.»

(fss)