«Mir gefällt dieser Kontrollwahn nicht»

In einer Motion fordert die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel ein neues Prämienmodell der Krankenkassen: So sollen Menschen, die nachweislich Massnahmen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit treffen – etwa indem sie ihre Schritte durch eine App auf dem eigenen Smartphone aufzeichnen –, mit tieferen Kosten belohnt werden.

Umfrage Sollen Fitte, die ihre Daten der Versicherung übergeben, belohnt werden? Ja, das ist doch super.

Nein, das ist unfair und diskriminierend für Unsportliche.

Sicher nicht! Meine Daten gehen die Krankenkasse nichts an.

Ich weiss es nicht.

Wir haben Passanten gefragt: Wie viele Schritte machen sie täglich – und was halten sie von der Idee? Die Meinungen gehen auseinander. «Ich will nicht jeden Tag dokumentieren müssen, was ich esse und wie sportlich ich bin», kritisiert Olivia.

Assistenz-Einkäuferin Jessica dokumentiert ihren gesunden Lebensstil hingegen jetzt schon. «Anreize zu schaffen und präventiv gegen Krankheiten vorzugehen, ist eine Superidee», sagt sie (siehe Video).

(anp)