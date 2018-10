100 Personen starben auf Schweizer Strassen

Das erste Halbjahr 2018 forderte weniger Verkehrstote als die vorherigen Halbjahre. Dies berichtet das Bundesamt für Strassen (ASTRA) in einer neu publizierten Verkehrsunfallstatistik. So starben in der ersten Jahreshälfte 100 Personen bei einem Verkehrsunfall. Im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr sind dies 13 weniger Todesfälle.

1726 Personen wurden schwer verletzt. Auch diese Zahl ist geringer als jene des letzten Jahrs, als 1844 Personen schwer verletzt wurden. Es handelt sich dabei sogar um die tiefste Zahl seit Beginn der Messung. Somit setzt sich der langjährige abnehmende Trend im Jahr 2018 fort. Auch die Zahl der Unfälle mit Personenschaden nahm ab.

Mehr verletzte E-Biker

Am stärksten nahm die Zahl der getöteten Velofahrer vor allem in der Altersgruppe zwischen 30 und 59 Jahren ab. Auch bei den Fussgängern zeigt sich ein ähnliches Bild. Ein Rückgang konnte hier vor allem bei den über 60-jährigen Fussgängern festgestellt werden.

Gestiegen ist die Zahl an Schwerverletzten allerdings in der Kategorie der E-Bike-Fahrer. Während im selben Zeitraum im Jahr 2017 103 Personen schwer verletzt wurden, waren es dieses Jahr 138. Davon betroffen sind insbesondere die über 40-jährigen Fahrer. Auffallend ist ausserdem, dass die Zahl der Verletzten und Todesfälle vor allem im April 2018 hoch war. Es wird vermutet, dass hierbei das erstmals warme Wetter eine grosse Rolle spielte.

