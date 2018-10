Hat 18-Jähriger seine Mutter (56) getötet?

In Brunnen SZ hat die Polizei am Donnerstagnachmittag eine leblose Person gefunden. Diese wurde zuvor als vermisst gemeldet, da sie nicht zur Arbeit erschienen war. Als die Polizei die Leiche in einem Wohnhaus-Anbau auffand, ergriff ein Mann die Flucht, wie die Kantonspolizei Schwyz am Abend mitteilte. Der Verdächtige konnte daraufhin jedoch festgenommen werden. Nur rund 45 Minuten nachdem sie auf die Leiche gestossen war, klickten die Handschellen.

Laut dem «Blick» handelt es sich um einen 18-jährigen Mann, der in ein Waldstück in der Nähe geflüchtet war. Auf einem Bild, das die Zeitung «Bote der Urschweiz» publizierte, trug der junge Mann kurze Trainerhosen, Turnschuhe und einen Hoodie.

Tote war Bankangestellte

Beim Opfer handelt es sich um die 56-jährige M. D.*, die im Ort bei einer Bank arbeitete. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt: «Sie war eine gute Frau. Sie hat viel für mich gemacht.» Die Schalter der Bankfiliale in Brunnen bleiben heute geschlossen.

Offenbar handelt es sich beim Tatverdächtigen um den 18-jährigen Sohn des Opfers. Eine Bekannte der Familie sagt, dieser sei vor einiger Zeit bei einem Velounfall auf den Kopf gefallen und sei seither «seltsam» gewesen. Die Mutter habe es sehr streng mit ihm gehabt.

Das Haus der Familie hat die Polizei abgesperrt. Beamte inspizierten am Freitagmorgen das Gelände. Ein Anbau war mit einer schwarzen Blache abgedeckt. Möglicherweise hat sich die Bluttat dort ereignet.

Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, sagt auf Anfrage, die Polizei mache derzeit mit Blick auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben zu den involvierten Personen. Man werde informieren, sobald es der Ermittlungsstand zulasse. Auch zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben.

* Name der Redaktion bekannt

(daw/mme)