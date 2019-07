Gaudenz Looser ist neuer 20-Minuten-Chefredaktor

Gaudenz Looser wurde zum neuen Chefredaktor von 20 Minuten ernannt und übernimmt damit ab sofort die Nachfolge von Marco Boselli, der am 1. Januar 2020 in die Unternehmensleitung von Tamedia wechselt und sich fortan auf seine künftigen Aufgaben innerhalb der Bezahlmedien vorbereiten wird.

Chefredaktor Gaudenz Looser

Gaudenz Looser ist seit 14 Jahren bei 20 Minuten tätig. Seit 2012 ist er Blattmacher, 2016 wurde er zum stellvertretenden Chefredaktor ernannt. Der langjährige Journalist arbeitete bereits während der Schulzeit als Freelancer bei den Schaffhauser Nachrichten und gründete eine Jugendsendung beim Radio Munot. Später war er unter anderem bei der Südostschweiz und der Aargauer Zeitung. Gaudenz Looser studierte Journalismus am MAZ in Luzern sowie Medienmanagement an der Hamburg Media School. Darüber hinaus verfügt er über einen MAS Business Communication and Leadership der ZHAW in Winterthur.

Stellvertreter Lorenz Hanselmann

Stellvertretender Chefredaktor ist neu Lorenz Hanselmann. Der studierte Medien- und Kommunikationswissenschaftler stiess 2006 zu 20 Minuten und arbeitete unter anderem als Inland-Redaktor, später als Reporterchef. 2015 wurde er Blattmacher und übernahm Anfang 2018 den Newsdesk von 20 Minuten. Seit Oktober 2018 gehört er der Chefredaktion an.

Chefredaktion Désirée Pomper

In die dreiköpfige Chefredaktion nimmt neu Désirée Pomper Einsitz. Sie arbeitet seit 2009 im Ressort Inland & Politik von 20 Minuten, 2012 übernahm sie dessen Leitung. Seit 2018 ist sie zusätzlich für das Reporter-Team verantwortlich und leitet seit diesem Frühjahr das neue Ressort Story. Zudem war sie Mitglied der Redaktionsleitung von 20 Minuten. Désirée Pomper studierte in Genf Internationale Beziehungen und war 2014 an der Columbia School of Journalism in New York.

Marcel Kohler, Leiter Werbung & Pendlermedien und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia: «Mit Gaudenz Looser, Lorenz Hanselmann und Désirée Pomper haben wir ein starkes neues Chefredaktionsteam aus jungen, aber sehr erfahrenen Führungskräften, die darauf brennen, die weiteren Kapitel in der Erfolgsgeschichte von 20 Minuten zu schreiben. Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit mit ihnen.»

Im Zuge der Neuaufstellung des Bereichs Pendlermedien von Tamedia ab 1. Januar 2020 berichten Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, Philippe Favre, Chefredaktor 20 minutes, und Laurent Siebenmann, Chefredaktor lematin.ch, künftig direkt an Marcel Kohler.



(20M)