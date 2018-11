20 Minuten ist wichtigster Meinungsmacher

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) präsentiert am Dienstag erstmals den «Medienmonitor Schweiz». Die Untersuchung belegt, welche Medien den grössten Einfluss auf die Meinungsbildung der Bevölkerung haben, und gibt Auskunft über die Besitzverhältnisse.

20 Minuten, das auch in der Westschweiz und im Tessin erscheint, erreicht laut der Untersuchung «als einzige tagesaktuelle Marke ein grosses mehrsprachiges Publikum» und firmiert deshalb «als klare Nummer 1 für Meinungsmacht». 20 Minuten und seine Schwesterangebote in der Romandie und im Tessin sind damit die «einflussreichsten Einzelmedien».

Das Resultat dieser Studie freut Marco Boselli, Chefredaktor 20 Minuten, ausserordentlich: «Es ist der Beweis dafür, dass unsere Redaktion jeden Tag hervorragende journalistische Arbeit leistet.» Wichtig ist ihm der Hinweis, dass der Begriff «Meinungsmacher bei 20 Minuten nicht bedeutet, dass wir eine Meinung beeinflussen. Sondern dass wir als einzige neutrale Newsplattform der Schweiz konsequent allen Meinungen ein Podium bieten, damit sich die User daraus ihr eigenes Bild machen können.»

Deutsche Fernsehsender mit viel Einfluss

Einen grossen Einfluss auf die Meinungsbildung üben auch die Fernseh- und Radioprogramme der SRG aus. Die SRG wird als «einflussreichstes Medienunternehmen» bezeichnet. Während jüngere Medienkonsumenten vor allem 20 Minuten für die Meinungsbildung herbeiziehen, dominieren bei den älteren Gruppen die Fernseh- und Radioprogramme der SRG.

In der Schweiz sieht die Reihenfolge der meinungsmächtigsten Medien wie folgt aus:

1. 20 Minuten

2. SRF 1 (TV)

3. SRF 1 (Radio)

4. SRF 3 (Radio)

5. SRF zwei (TV)

6. Blick

7. RTS Un

8. ARD

9. La Première

10. ZDF

Und in der Deutschschweiz sieht die Reihenfolge der meinungsmächtigsten Medien wie folgt aus:

1. SRF 1 (TV)

2. 20 Minuten

3. SRF 1 (Radio)

4. SRF 3 (Radio)

5. SRF zwei (TV)

6. Blick

7. ARD

8. ZDF

9. Tages-Anzeiger

10. RTL

Die freie und ausgewogene Meinungsbildung sei eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren von demokratischen Gesellschaften, heisst es in der Studie. Eine vielfältige Medienlandschaft sichere die Meinungsvielfalt. Insgesamt zeige die Erhebung «eine vielfältige und leistungsfähige Schweizer Medienlandschaft, die ihre gesellschaftliche Funktion zur Meinungsvielfaltssicherung weitgehend erfüllt».

Vorsicht vor Konzentration

Zwar konzentriere sich die Meinungsmacht in der kleinen Schweiz auf wenige Medienkonzerne und in vielen Räumen formiere sich ein «Duopol» mit der SRG und Tamedia, die auch 20 Minuten herausgibt. Es sei aber nicht anzunehmen, dass in absehbarer Zeit ein einziger Anbieter in einem der insgesamt 18 untersuchten Märkte zu dominant werden könnte.

Die Autoren erwähnen allerdings auch «potenziell schädliche Konzentrationstendenzen» und schreiben, eine «gewisse Wachsamkeit» sei angezeigt: Einerseits erreiche die SRG in einigen Märkten eine sehr mächtige Stellung. Andererseits bringe die anhaltende Tendenz zur Vereinheitlichung einige Medienhäuser in die Lage, durch regionale Kopfblattsysteme eine «beträchtliche Meinungsmacht» mit überregionalen Inhalten auszuüben.

Für die Studie befragte das Forschungsunternehmen Publicom im Auftrag des Bakom 5000 Online- und Offline-Mediennutzer aus allen Regionen, die mit Reichweitenstudien und ökonomischen Marktstudien kombiniert wurden. Die detaillierten Ergebnisse veröffentlicht das Bakom unter medienmonitor-schweiz.ch.

