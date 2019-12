200 Festnahmen bei Geldwäscherei-Razzia

Über 200 Personen seien im Zusammenhang mit «Money Mule» in 31 Ländern festgenommen worden, teilte die Polizeibehörde Europol am Mittwoch mit.

Insgesamt seien in der Schweiz 175 Personen im Zusammenhang mit Geldwäscherei identifiziert worden, sagte Anne-Florence Débois, Sprecherin des Bundesamtes für Polizei (Fedpol), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Darunter seien auch 78 Personen, die weitere rekrutiert hätten.

1000 Ermittlungsverfahren

Das Fedpol übernahm bei der Aktion die Koordination zwischen den Kantonen und Europol. In der Schweiz seien die Kantone Waadt, Zürich, Aargau und Basel-Stadt betroffen, sagte die Sprecherin weiter. In der Schweiz wurden zwei Personen festgenommen

Mehr als 1000 Ermittlungsverfahren seien von September bis November in europäischen Ländern, den USA und Australien im Rahmen dieser bereits fünften gemeinsamen Aktion gegen das «Money Mule» eingeleitet worden, teilte Europol weiter mit.

Über Dating-Apps zum «Money Mules»

Mit Hilfe von mehr als 650 Banken und 17 anderen Finanzinstitutionen seien 7520 betrügerische Transaktionen aufgedeckt worden. Damit konnten laut Europol Verluste in Höhe von 12,9 Millionen Euro verhindert werden.

Bei «Money Mule» geht ein Unternehmen oder eine Person via Internet einen Dritten an, damit dieser als «Packesel» oder eben als «Money Mule» tätig wird und Geld ins Ausland überweist.

228 arrests and over 3800 money mules identified during the 5th European Money Mule Action carried out by law enforcement authorities from 31 countries, supported by #Europol, @Eurojust and @EBFeu



Read our press release here:https://t.co/SEbX3gNTtt#DontBeAMule pic.twitter.com/at06ajwHv1