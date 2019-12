27 Häftlinge litten unter Durchfall und Erbrechen

In der Strafanstalt Saxerriet befinden sich derzeit rund 100 Männer im Vollzug. Am Wochenende hatten 27 Insassen und 4 Mitarbeiter Magen-Darm-Beschwerden. Ein Häftling berichtet: «Hier herrschen prekäre Zustände. Rund 30 Insassen wurden in ihren Zellen eingesperrt. Die meisten sind am Erbrechen und haben Durchfall, auch viele ältere sind betroffen.» Der Sicherheitsdienst trage Handschuhe und einen Mundschutz.

Umfrage Hatten Sie in diesem Winter schon die Grippe? Ja, eine Magen-Darm-Grippe.

Ja, aber nicht das Norovirus.

Nein, ich bin robust.

Das ist Privatsache!

So ansteckend ist das Norovirus



Noroviren sind hoch infektiös: Laut dem Noroviren sind hoch infektiös: Laut dem Bundesamt für Gesundheit genügend 10 bis 100 Viren für eine Übertragung. Eine Ansteckung durch verunreinigten Flächen ist auch nach mehr als zwölf Tagen noch möglich. Noroviren sind für die Mehrzahl der nicht bakteriell bedingten Durchfälle verantwortlich. In der Schweiz erkranken schätzungsweise 400'000 Personen pro Jahr. Eine Impfung oder Medikamente sind nicht erhältlich, weshalb auf eine gute Hygiene geachtet werden sollte.

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Gefängnisdirektor Martin Vinzens: «Wir hatten das Norovirus im Haus.» Die Leute seien isoliert worden, sodass eine weitere Ausbreitung habe verhindert werden können. «Wenn die Insassen 48 Stunden lang symptomfrei sind, wird die Isolation aufgehoben.» Nur noch zwei Insassen seien derzeit in Quarantäne.

Küche laut Direktor nicht die Ursache

Dank Unterstützung der Kantonsärztin und des Lebensmittelinspektorats habe man die Krise gut bewältigt. Die Ursache für den Ausbruch kennt Vinzens nicht. «Die Küche ist kein Thema. Das hat der Lebensmittelinspektor bestätigt.» Möglich sei, dass das Virus von aussen eingeschleppt worden sei: «Vergangene Woche fand die Weihnachtsfeier statt und wir hatten viele Angehörige zu Besuch.»

Die Menüpläne seien nun angepasst worden. «Wir servieren zum Beispiel noch keinen Salat», sagt Vinzens.

Die Vorweihnachtszeit sei für alle stressig gewesen. «Für die Mitarbeiter, die Zusatzdienste leisten mussten, waren es anstrengende Tage.» Für die Insassen, von denen nur ein kleiner Teil an Weihnachten Vollzugsöffnungen hat, sei es ohnehin eine emotionale Zeit. «Weihnachten nicht in Freiheit zu verbringen, trifft sie. Viele haben Erinnerungen an die Feiern mit der Freundin, der Frau oder den Kindern.» Mit Gesprächen versuche das Personal, die Spannungen zu entschärfen. Trotz allem habe sich die Insassengemeinschaft «in dieser Krisensituation vorbildlich und solidarisch verhalten».

(daw)