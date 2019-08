Weiter gehts in der Video-Serie über die Schweiz von 20 Minuten: Nachdem das erste Video der Reihe «30 Schweizer Orte, die Sie gesehen haben müssen» vom Crestasee am Nationalfeiertag den Auftakt machte, gehts jetzt in die Lüfte: Geniessen Sie die Perspektive eines Gleitschirmpiloten hoch über Walenstadt.

Video 30 Orte, die Sie gesehen haben müssen Cousins on Tour



Die Autoren der Serie «30 Orte, die Sie gesehen haben müssen» sind zwei Cousins aus Zürich: Senol und Kadir Tastan (rechts), beide 28 Jahre alt. Video und Reisen sind ihre grossen Leidenschaften, die sie als Video-Scouts für 20 Minuten nun verbinden. Die 50 Schweizer Orte und Regionen besuchen sie in ihrer Freizeit, beruflich arbeitet Senol als Teamleader Logistik bei der Flughafen Zürich AG, Kadir ist kaufmännischer Angestellter beim Bundesamt für Migration.



20 Minuten zeigt in den kommenden Monaten weitere 28 Videos der schönsten Orte der Schweiz.

