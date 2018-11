30 Tonnen Rüebli sollten untergepflügt werden

«Jeden Tag werden in der Schweiz tonnenweise Rüebli vernichtet, weil sie nicht der Norm entsprechen. Hier stehen wir auf einem solchen Feld: 30 Tonnen farbige Rüebli, die gar nie in den Verkauf hätten gelangen sollen», sagt Dominik Waser in einem Facebook-Video. Er engagiert sich beim Verein Grassrooted gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.

Das Video wurde am Donnerstagabend bereits 190’000-mal angeschaut. Wie Waser zu 20 Minuten sagt, hat der Bauer aus dem Zürcher Weinland keinen Abnehmer gefunden, weil die Rüebli nicht in die üblichen Kartonverpackungen passten. Es gebe offenbar ein Überangebot, akzentuiert durch den schönen Sommer. Der Bauer habe die Rüebli unter die Erde pflügen wollen, obwohl sie den ganzen Sommer über gehegt und gepflegt und wegen der Trockenheit sogar notbewässert worden seien. «Die Rüebli sind gross, aber nicht holzig und auch nicht aufgeplatzt. Sie sind einwandfrei.»

Saft und Verkauf

25 Tonnen sollen nun zu Saft verarbeitet werden. Die übrigen 5 Tonnen will der Verein am Samstag am Martinimarkt in Zürich verkaufen.

Waser betont, dass er nicht mit dem Finger auf den Detailhändler zeigen wolle, sondern das System verändern wolle. «Es bringt nichts, wenn Detailhändler die Schuld den Konsumenten zuschieben, die nicht so grosse Rüebli wollen und diese den schwarzen Peter wieder zurückschieben. Unsere Botschaft ist, dass wir den Lebensmitteln wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen sollten.»

«Zu grosse Karotten können nicht in den Frischkonsum»



Matija Nuic, Direktor des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP), sagt, man wisse nicht, wie viele Rüebli in der Schweiz nicht geerntet würden. «Wir empfehlen den Produzenten immer, die Übernahme der Produkte im Voraus zu sichern.» Aber: «Erfüllt die Ware nicht die vereinbarte Qualität, kann das problematisch sein. Zu grosse Karotten können nicht in den Frischkonsum, sondern gehen im Normalfall in die Gastronomie oder Verarbeitung.»

Wenn die Mengen und Qualität der Planung entsprechen, sollte es keine Probleme geben. «Da wir es mit einem Naturprodukt zu tun haben, kann es aber zu Abweichungen kommen. Dann ist die Frage, ob der ursprünglich vorgesehene Abnehmer einen entsprechenden Verwendungszweck hat.»

Schwierige Planung

Auch Walter Leuzinger, Präsident der Zürcher Gemüseproduzentenvereinigung, sagt: «Die im Video gezeigten Karotten sind in der Tat von sehr grossem Kaliber und entsprechen sehr wahrscheinlich nicht den schweizerischen Qualitätsrichtlinien.» Bei einem Überangebot sinke der Preis auf dem Gemüsemarkt sehr rasch unter die Produktionskosten. «Dieses Jahr zum Beispiel hat das warme Wetter dazu geführt, dass gestaffelt angepflanzte Kulturen praktisch gleichzeitig erntereif waren. Es kam also eine viel grössere Menge auf den Markt als geplant.» Ein Hagelzug hingegen könne innert Minuten grosse Ernten zerstören und eine Situation von Überproduktion in eine Mangelsituation verwandeln.

Der Verein Grassrooted hatte schon im Juni mit einer Anti-Food-Waste-Aktion für Aufsehen gesorgt: Damals rettete er 30 Tonnen reife Bio-Tomaten vor der Biogasanlage. Der Bauer fand keinen Abnehmer, weil sie nicht genügend lang haltbar gewesen sein sollen.

(daw)