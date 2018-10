Wie streng soll Littering bestraft werden?

Der Aargauer Regierungsrat will die Bussenregelung für Abfallsünder vereinheitlichen und verschärfen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Abfallsünder werden heute von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich bestraft. Die Bussen reichen von 40 bis 100 Franken. Wer seinen Zigistummel, seine PET-Flasche oder seinen Kaffeebecher liegen lässt, soll laut dem Willen des Aargauer Regierungsrats nun im ganzen Kanton 100 Franken Busse bezahlen.

Umfrage Wie hoch sollen Littering-Sünder bestraft werden? Gar nicht, das ist doch alles übertrieben. Die Schweiz ist doch eh sauber, da braucht es gar keine Bussen.

Vielleicht mit 40 Franken, aber nicht mehr.

80 bis 100 Franken. So würden Abfallsünder zweimal überlegen, bevor sie ihren Abfall liegen lassen.

200 bis 300 Franken. Wer die Umwelt verschmutzt, muss mit harten Konsequenzen rechnen. Jetzt ist genug!

Der SP und der CVP geht dieser Vorschlag noch zu wenig weit. Die SP will Littering-Bussen auf 200 Franken erhöhen, die CVP fordert 300 Franken. Auch der Aargauische Gewerbeverband spricht sich für eine Bussenerhöhung aus, «um die abschreckende Wirkung zu verstärken». Die CVP schlägt zudem neue Regelungen beim Vollzug vor. Künftig sollen unter anderem auch Förster, Wildhüter und Ranger befugt werden, Bussen auszuteilen.

Kommt jetzt der «Aufsichtsstaat»?

Bei der Vereinigung der Gemeindeammänner kommt die Idee hingegen schlecht an. In einer Mitteilung schreiben sie, dass sie den «Aufsichtsstaat» ablehnen. Eine schweizweite Littering-Busse lehnte der Nationalrat 2016 ab – und so bleiben die Regelungen unterschiedlich: Wer in Lausanne einen Zigistummel auf den Boden wirft, bezahlt 150 Franken, in Zürich 80 und in Bern 40 Franken.

