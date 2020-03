300 Soldaten ignorierten den Marschbefehl

Bis am Donnerstagmorgen haben 15 Kantone Unterstützung von der Armee angefordert - drei mehr als am Vortag. Das gab Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA bekannt.

Neu hinzugekommen sind bei der Armee Unterstützungsgesuche der Kantone Genf, Schaffhausen und Luzern. Bereits vorher Unterstützung beantragt hatten der Kanton Tessin, die beiden Basel, Graubünden, Neuenburg, Thurgau, Wallis, Bern, Waadt, Solothurn, Appenzell Ausserrhoden und Nidwalden.

900 neue Beatmungs- und Monitoringgeräte

Der Bundesrat hatte Anfang Woche die Mobilisierung von bis zu 8000 Armeeangehörigen bewilligt. Diese unterstützen die zivilen Behörden im Gesundheitsbereich, in der Logistik oder im Transportwesen. Zudem stellt die Armee wichtiges medizinisches Material zur Verfügung.

Die Armee habe die Beschaffung von weiteren Beatmungs- und Monitoringgeräten in die Wege geleitet, teilte Reist weiter mit. Zusätzlich zu den vorhandenen rund 100 Einheiten würden weitere rund 900 Einheiten beschafft.

Marschbefehl ignoriert

An Truppen wurden bisher insbesondere die vier Spitalbataillone und fünf Sanitätskompanien aufgeboten. Eingesetzt werden in erster Linie Armeeangehörige, die bereits im Dienst sind, etwa in der Ausbildung oder in einem Wiederholungskurs. Gut 1000 sind bisher zusätzlich aufgeboten worden.

Nach Angaben von Reist haben allerdings rund 300 Armeeangehörige nicht auf den Marschbefehl reagiert. Die Gründe dafür seien noch nicht bekannt. Das Personelle der Armee geht den Fällen nun nach, es drohen bis zu 18 Monate Gefängnis.

Ein technisches Problem hat die Armee inzwischen gelöst. Wie das italienischsprachige Online-Portal Tio.ch berichtete, liessen sich die Bahren für den Krankentransport nicht richtig in den Sanitätsfahrzeugen der Armee verankern. Inzwischen seien technische Anpassungen gemacht worden, sagte Reist. Die Bahren liessen sich nun gut sichern.

