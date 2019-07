315'000 verspätete SBB-Kunden an einem Tag

In den vergangenen Wochen hat die Pünktlichkeit bei der SBB stark gelitten. Eine detaillierte Auswertung der privaten Plattform puenktlichkeit.ch zeigt, wie oft SBB-Züge verspätet waren. Gerade auf den Hauptachsen sind die Resultate offensichtlich unbefriedigend, wie die «SonntagsZeitung» schreibt.

Als verspätet gelten in der Schweiz Züge, die die fahrplanmässige Ankunftszeit um mindestens 3 Minuten überschreiten. Im letzten Monat waren 28 Prozent der Züge von Zürich nach Bern unpünktlich. In der Gegenrichtung waren es 21,5 Prozent. Die Fahrten von Basel nach Zürich waren im selben Zeitraum sogar in 40 Prozent der Fälle verspätet, in der Gegenrichtung 13 Prozent.

Täglich 1,26 Millionen Passagiere

Die SBB weist ihre Pünktlichkeitszahlen nach einem anderen Schlüssel aus. Für die Bundesbahnen ist relevant, wie viele Passagiere, nicht wie viele Züge Verspätung haben. Nach Berechnung der SBB sei die Kundenpünktlichkeit 2019 auf hohem Niveau stabil, wie Sprecher Raffael Hirt sagt.

Allerdings kamen gemäss den SBB am vorletzten Donnerstag, dem 27. Juni, 25 Prozent der Kunden auf dem gesamten Schweizer Streckennetz unpünktlich an. An diesem Tag führte unter anderem eine wegen der Hitze verbogene Schiene bei Bern zu einem Chaos. Täglich reisen geschätzte 1,26 Millionen Personen mit der SBB. Demnach seien 315'000 Menschen von Verspätungen betroffen gewesen, sagt Hirt.

SBB wird aktiv

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin und Präsidentin der Verkehrskommission, sieht Handlungsbedarf: «Es scheint klar, dass die Verspätungen nicht ausschliesslich auf die Hitze zurückzuführen sind. Es fehlt an qualifiziertem Personal und an Rollmaterial», sagt sie. Sie wird das Thema politisch aufgreifen. «Die Verspätungen werden in der Verkehrskommission traktandiert.»

Auch die SBB selber wird aktiv. Am 14. August wollen die Bundesbahnen über die Ergebnisse einer eingesetzten «Expertengruppe Pünktlichkeit» informieren.

