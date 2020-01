33 Rekruten leiden an Durchfall

In der Kaserne in Sion VS liegen 33 Rekruten flach. Sie sind am Norovirus erkrankt und haben mit starkem Durchfall und Erbrechen zu kämpfen, wie Armeesprecher Daniel Reist bestätigt. Die Kranken absolvieren in Sion die Militärpolizeischule.

Bereits diesen Sommer litten 91 Armeeangehörige in der gleichen Kaserne an Durchfall. Gemäss Reist war damals eine Lebensmittelvergiftung schuld: «Trinkwasser stand zu lange in einem Schlauch, so dass sich Bakterien bildeten.» Ein Zusammenhang zum jetzigen Vorfall bestehe aber nicht.

Denn laut Reist ist gesichert, dass jetzt ein Norovirus und nicht eine bakterielle Krankheit in der Kaserne herumgeht. Die Ursache der Durchfallerkrankungen werde deshalb auch nicht weiter untersucht: «Das Norovirus kann jeder in die Kaserne geschleppt haben.» Von einer Häufung will der Armeesprecher nichts wissen.

Rekruten mussten krank wieder einrücken

Die Mehrheit der 33 betroffenen Rekruten sei nur leicht krank, so Reist. Sie seien über das vergangene Wochenende regulär nach Hause geschickt worden. «Vier Personen waren dafür allerdings zu schwach.» Sie habe man auf der Krankenstation behalten und gepflegt.

Am Sonntagabend mussten schliesslich alle Rekruten wieder einrücken – auch die Kranken. Sie sollen sich jetzt in der Kaserne vom Norovirus kurieren.

Vater kritisiert Reaktion der Armee

Der Vater eines Rekruten ist sauer über das Verhalten der Armee: «Norovirus ist hochansteckend», sagt er zu 20 Minuten, «wenn Rekruten womöglich krank nach Hause gehen, können sie ganze Familien anstecken.» Das sei besonders für ältere Menschen und Kinder gefährlich.

Geht es nach dem Vater, hätte die Armee die Rekruten in Quarantäne behalten sollen. Für ihn ist klar: «Es ist fahrlässig, dass mein Sohn heimgeschickt wurde.»

Mit der Kritik konfrontiert, sagt Armeesprecher Reist, er habe ein gewisses Verständnis für die Aussage des Vaters. Und: «Es wird noch diskutiert, ob diese Entscheidung richtig war.»

