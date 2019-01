39-Jähriger stirbt in Lawine

Am Samstag, 19. Januar gegen 13:00 Uhr wurden drei Personen in der Nähe des «Vanil Carré» in der Gemeinde Château-d'Oex von einer Lawine verschüttet.

Sie gehörten zu einer Gruppe von 7 französischen Skitourengängern, die ihren Aufstieg von der Freiburger Seite her begonnen hatten. Zwei der Opfer konnten schnell befreit werden. Sie standen unter Schock und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus von Château-D'Oex gebracht.

Eine dritte Person, ein 39-jähriger Mann mit Wohnsitz in Frankreich, wurde von den Schneemassen vollständig begraben. Er konnte von den alarmierten Rettungskräften nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt.



(dmo)