Justiz ermittelt wegen Nackt-Selfies von Teenies

Die Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich eröffnete in den letzten drei Jahren gegen 54 Minderjährige Strafverfahren wegen Sexting. Die 34 Jungen und 20 Mädchen hatten Nackt-Selfies, darunter auch Videos, hergestellt und diese weitergeleitet. Der «Tages-Anzeiger» beruft sich dabei auf Zahlen, die der Zeitung exklusiv vorliegen.

Bei mehr als der Hälfte der Beschuldigten handelt es sich um unter 15-jährige Mädchen. Von den Buben war rund die Hälfte 15-jährig und älter. Der jüngste Beschuldigte war gerade einmal elf Jahre alt.

«Er hatte einen Wunsch: die Beine auseinander»

Ein Mädchen (13) berichtet: «Er hat mir gesagt, ich solle mein Geschlechtsteil fotografieren. Wir haben einander über Whatsapp geschrieben. Er hat mir geschrieben, ich soll ein Föteli machen, ganz. Gemeint war, dass ich mich ausziehe, nackt, und mich fotografiere. Er hatte einen Wunsch: die Beine auseinander. Ich lag auf dem Bett und fotografierte mich zwischen meinen Beinen. Ich habe mehrere Fotos gemacht, also fünf insgesamt mindestens. Die Brüste, die Scheide, die gespreizte Scheide, meinen ganzen nackten Körper.»

Nackt-Selfies von Minderjährigen gelten als verbotene Kinderpornografie. Sowohl Personen, die Nackt-Selfies herstellen oder speichern, als auch Personen, die solche verschicken, machen sich strafbar.

Total eröffnen die Jugendanwälte pro Jahr rund 4500 Strafverfahren gegen Minderjährige. Verbotene Pornografie macht dabei nur einen kleinen Anteil aus. Dennoch dürften die rund 20 Verfahren pro Jahr wegen Kinderpornografie nur die Spitze des Eisbergs sein, sagt die Leitende Jugendanwältin im Bericht. Die Dunkelziffer dürfte um ein Mehrfaches höher liegen.

Mädchen glaubten, Freund wolle Fotos

Seit 2013 liegen die Zahlen zwischen 39 und 99 Beschuldigten pro Jahr. Die Zahl der Beschuldigten schnelle nach oben, wenn die Bilder plötzlich sehr stark gestreut würden, erklärt Sarah Reimann, Sprecherin der Oberjugendanwaltschaft.

Dies war etwa der Fall, als sich ein Mädchen 2012 dabei filmte, wie es mit einer Eisteeflasche onanierte. Dessen rasante Verbreitung zog rund ein Dutzend Strafverfahren nach sich.

Die Mädchen versenden laut der Leitenden Jugendanwältin Alexandra Ott Müller die Bilder manchmal, weil sie glauben, ihr Freund wolle das. «Sie handeln quasi vorauseilend. Aber kaum eines der Mädchen macht die Fotos aus eigenem Antrieb.»

Oft verlangen die Jungs Bilder, indem sie drohen, Schluss zu machen, den Kontakt abzubrechen oder Aufnahmen, die sie bereits besitzen, an andere zu verteilen.

Nackt-Selfie als Trophäe

Für die Jungs sind die Nackt-Selfies eine Art Trophäe, die sie herumzeigen. Nur jeder vierte Beschuldigte behält die Aufnahmen für sich. 22 Prozent der Empfänger sind Kollegen; in jedem dritten Fall werden die Bilder via Chatgruppen an Drittpersonen weitergeleitet.

Die psychischen Folgen seien nicht zu unterschätzen, vor allem, wenn es kein Strafverfahren gebe, sagt Ott Müller. «Das ist wie bei sexuellem Missbrauch, der nicht aufgearbeitet wurde. Die Bilder können jederzeit wieder auftauchen.»

Erwischte werden in der Regel zu einer persönlichen Leistung in Form eines Medienkurses verurteilt. Meistens reicht das, damit die Jugendlichen künftig die Finger vom Sexting lassen.

Übernommen vom «Tages-Anzeiger», bearbeitet von 20 Minuten.





(bz)